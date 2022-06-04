أفضل وأقوى برامج قفل التطبيقات لهواتف الآيفون

يبحث الكثير من حاملي هواتف الآيفون عن برامج وتطبيقات تساعدهم على قتل التطبيقات على الجوال، وذلك للحفاظ على خصوصياتهم ومنع أي شيء من التجسس أو التطفل، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو الموجودة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب والتيلجرام وغيرها من التطبيقات، منعًا من وصول البعض إليها والتعرف على أسرارك سواء كانت معلومات أو الدردشة الخاصة بك.

ومن أفضل برامج قفل التطبيقات للآيفون

ننشر لكم بعض البرامج التي يُمكنك تحميلها بسهولة، تساعدك فورًا على قفل التطبيقات بشكل قوي ومنع أي وصول له إلا من خلالك فقط، ومنها:

برنامج Folder Lock

هذا البرنامج هو أفضل البرامج التي تفعل خاصية قفل التطبيقات الخاصة iPhone، كما أنه من أشهر البرامج تنزيلاً من مستخدمي الآيفون، والذي يجعل من المستحيل على الآخرين فتح الهاتف، وسيوفر البرنامج الكثير من المميزات التي يمكنك الحصول عليها عن باقي البرامج الأخري، ومن مميزاته:

يمكنك بسهولة حماية جميع الملفات الخاصة بك على الهاتف من صور ومقاطع الفيديوهات.

الحفاظ على المعلومات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والواتساب وغيره.

يساعدك على حماية رسائل الدردشة والتسجيلات الصوتية وجميع الملفات المهمة.

يوفر لك أيقونة خاصة تعمل على غلق الملفات والصور والفيديوهات والتسجيلات.

برنامج AppLocker

يُعد تطبيق AppLocker أحد أفضل التطبيقات لغلق تطبيقات الآيفون لأنها يحتوى على العديد من المزايا ومن أهمها: