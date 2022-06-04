تقنية

أفضل وأقوى برامج قفل التطبيقات لهواتف الآيفون

محمد أحمد

يبحث الكثير من حاملي هواتف الآيفون عن برامج وتطبيقات تساعدهم على قتل التطبيقات على الجوال، وذلك للحفاظ على خصوصياتهم ومنع أي شيء من التجسس أو التطفل، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو الموجودة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب والتيلجرام وغيرها من التطبيقات، منعًا من وصول البعض إليها والتعرف على أسرارك سواء كانت معلومات أو الدردشة الخاصة بك.

أفضل وأقوى برامج قفل التطبيقات لهواتف الآيفون

ومن أفضل برامج قفل التطبيقات للآيفون

ننشر لكم بعض البرامج التي يُمكنك تحميلها بسهولة، تساعدك فورًا على قفل التطبيقات بشكل قوي ومنع أي وصول له إلا من خلالك فقط، ومنها:

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أفضل وأقوى برامج قفل التطبيقات لهواتف الآيفون 1 4/6/2022 - 2:23 ص

برنامج Folder Lock

هذا البرنامج هو أفضل البرامج التي تفعل خاصية قفل التطبيقات الخاصة iPhone، كما أنه من أشهر البرامج تنزيلاً من مستخدمي الآيفون، والذي يجعل من المستحيل على الآخرين فتح الهاتف، وسيوفر البرنامج الكثير من المميزات التي يمكنك الحصول عليها عن باقي البرامج الأخري، ومن مميزاته:

  • يمكنك بسهولة حماية جميع الملفات الخاصة بك على الهاتف من صور ومقاطع الفيديوهات.
  • الحفاظ على المعلومات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والواتساب وغيره.
  • يساعدك على حماية رسائل الدردشة والتسجيلات الصوتية وجميع الملفات المهمة.
  • يوفر لك أيقونة خاصة تعمل على غلق الملفات والصور والفيديوهات والتسجيلات.
أفضل وأقوى برامج قفل التطبيقات لهواتف الآيفون 2 4/6/2022 - 2:23 ص
أفضل وأقوى برامج قفل التطبيقات لهواتف الآيفون

برنامج AppLocker

يُعد تطبيق AppLocker أحد أفضل التطبيقات لغلق تطبيقات الآيفون لأنها يحتوى على العديد من المزايا ومن أهمها:

  1. استطاع تحقيق نتائج رائعة للغاية في تأمين هواتف الآيفون.
  2. تم تصميم هذا التطبيق لتوفير حل لمن يرغبون في قفل التطبيقات الموجودة على الهاتف.
  3. يعمل على قفل الشاشة الرئيسية.
  4. يتيح إضافة عدد كبير من كلمات السر إلى التطبيقات التي ترغب في إغلاقها.
  5. ويمكن للأشخاص تحميل البرنامج واستخدامtouch ID الخاص بالمستخدمين من خلال كلمة سر.
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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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