برامج تعلم اللغة الانجليزية: تعرف على أفضل 5 برامج مجانية

برامج تعلم اللغة الانجليزية هي البديل عن التعلم المباشر للغة، يعتمد الكثير عليها لكون اللغة الانجليزية تتصدر لغات العالم الرسمية، فيقع عليها الاستخدام الأكبر في التعاملات التجارية وغير التجارية والوظائف وغير ذلك.

بل حتى أنظمة الحاسب الآلي والجانب التقني أصبح يعتمد اعتماد كبير على اللغة الأجنبية، فلا بديل عن تعلم اللغة الإنجليزية للحصول على فرص أفضل في سوق العمل أو العمل في المجالات التقنية أو حتى الطبية والعلمية وغيرها.

لذلك في هذا المقال سوف نوضح أفضل تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية تقدم دورات انجليزية مجانية مع توضيح مميزات كل تطبيق، وكيفية التحميل لهواتف أندرويد وهواتف آيفون.

ما هي أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية؟

تختلف برامج أو تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية وتتعدد إلى مئات البرامج، لكلٍ منها مميزاته وعيوبه، كما أن بعض البرامج تختص بفئة معينة على عكس البرامج الأخرى.

فمن تلك البرامج ما يمكن للمبتدئ من الصفر في تعليم الانجليزية لينتقل معه بشكل تدريجي من مستوى لأعلى، في حين بعض البرامج الأخرى عالية المستوى.

كما أن بعض البرامج تتميز بتعليم النطق والكتابة مع وجود اختبارات للمستويات، وأيضًا قد تجمع بين أكثر من لغة مثل الإسبانية أو الألمانية والفرنسية وغيرهم، من تلك البرامج ما يأتي:

1. تطبيق دوولينجو Duolingo لتعلم اللغة الانجليزية

هو تطبيق تعلم اللغة الانجليزية واللغات الأجنبية المتعددة، يتوفر بالعديد من اللغات من بينها اللغة العربية واللغة الانجليزية والفرنسية وغيرها، ويعتبر من أكثر برامج تعلم اللغة الانجليزية وذلك لاحتوائه على دورات انجليزية لمختلف المستويات المبتدئ والمتقدم منها.

معلومات عن تطبيق دوولينجو للاندرويد:

حجم التطبيق: يتباين بحسب الجهاز.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 100 مليون عملية تحميل.

تقييم البرنامج: 4.6 من 5.

الموقع الرسمي : www.duolingo.com

الشركة المطورة: Duolingo

معلومات عن تطبيق دوولينجو للايفون:

حجم التطبيق: 238.3 ميجا بايت.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 10 مليون عملية تحميل.

تقييم البرنامج: 4.7 من 5.

مميزات تطبيق دوولينجو Duolingo لتعلم اللغة الانجليزية:

تم انطلاقه في العام 2013، واختير من قبل محرر جوجل في نفس العام بين قائمة أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية

برنامج دوولينجو يتوفر على واجهة استخدام بالعربية واللغة الإنجليزية.

يساعد على تعليم الانجليزية وأكثر من عشرة لغات أخرى، وهم لغات (برتغالية، إسبانية، ألمانية، فرنسية، إيطالية).

تتقارن جودة التعليم في تطبيق دوولينجو بجودة التعليم في الجامعات.

يستخدم برنامج تعليم اللغة الانجليزية دوولينجو Duolingo مراحل التعليم المصنفة لأقسام، مثل قسم الأطعمة ، قسم الأجهزة.

يعتمد على سُبل مختلفة لتعليم اللغة منها: النطق والكتابة والاستماع والاختبارات بالإضافة إلى الجذب البصري بالصور والمنشورات والرسوم المتحركة.

مناسب لكافة الأعمار حتى للأطفال، حيث يحتوي البرنامج على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

يستخدم تطبيق تعلم اللغة الانجليزية Duolingo ملايين المستخدمين، حيث حصل التطبيق على شعبية ضخمة بين متعلمي اللغة الانجليزية.

يمكنك التعرف على عدد المتدربين في نفس المستوى معك وأصحاب المراكز الأولى.

يرسل دوولينجو إلى المستخدم الإشعارات المحفزة والمنبهة عند التوقف لمدة ما عن تعليم الانجليزية وذلك بواسطة البريد الإلكتروني.

التطبيق ذو مساحة مناسبة لا تتعدى 250 ميجا، ويتناسب مع الأنظمة المختلفة من نظام التشغيل أندرويد ونظام التشغيل ايفون وغيرهم.

يعتمد التطبيق على طُرق أكاديمية تعليمية حديثة في توضيح وعرض وتعليم المعلومات.

يبدأ التطبيق في تعليم الكلمات الشهيرة والأهم، ثم ينتقل إلى مرحلة الجرامر Grammar أو القواعد اللغوية للغة المدروسة.

التطبيق مجاني غير مدفوع لذلك تم تصنيف التطبيق بأنه أفضل برنامج لتعلم الانجليزية.

كيفية تحميل تطبيق دوولينجو Duolingo للهاتف المحمول

يتوفر تطبيق دوولينجو Duolingo على أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام التشغيل أندرويد ونظام التشغيل ايفون.

تحميل تطبيق دوولينجو Duolingo للاندرويد.

تحميل تطبيق دوولينجو Duolingo للايفون.

2. تطبيق بابل BABBEL لتعلم اللغة الانجليزية

هو أحد أشهر تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية، والتي تساعد على تعليم الانجليزية بطريقة سلسة وممتعة تتناسب مع مختلف المستويات، لكن ما يجعله يتقدم عليه بعض التطبيقات الأخرى هو كون ذلك التطبيق غير متعدد اللغات والتي من بينها اللغة العربية، كما أنه ليس بمجاني ولا يشمل على العديد من اللغات، بل الإنجليزية فقط.

معلومات عن تحميل تطبيق بابل BABBEL للاندرويد:

حجم التطبيق: يتباين بحسب الجهاز.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 10 مليون عملية تحميل.

متطلبات التطبيق: نظام تشغيل الآندرويد 8.0 والأحدث.

تقييم البرنامج: 4.6 من 5.

الموقع الرسمي : www.babbel.com

الشركة المطورة: Babbel

معلومات عن تطبيق بابل BABBEL للايفون

حجم التطبيق: 104.4 ميجا بايت.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 1 مليون عملية تحميل.

تقييم البرنامج: 4.7 من 5.

مميزات تطبيق بابل BABBEL لتعلم اللغة الانجليزية:

يتميز بالسهولة والبساطة في الاستخدام لذلك يعتبر من أشهر برامج تعلم اللغة الانجليزية.

يشمل اللغات الأخرى في الاستخدام مثل اللغة الإيطالية، ولكن لا يتوفر باللغة العربية.

سعر الاشتراك في تطبيق بابل ليس بمرتفع بل مناسب.

يحتوي على 13 لغة، وهم ( لغة إسبانية، لغة فرنسية، لغة إيطالية، لغة ألمانية، لغة برتغالية، لغة روسية، لغة بولندية، لغة تركية، لغة نرويجية، لغة دنماركية، لغة سويدية، لغة هولندية، لغة إندونيسية، لغة إنجليزية ).

يتقدم المستخدم في تعليم الانجليزية من خلال تطبيق بابل بسرعة واضحة وملحوظة.

يتناسب التطبيق مع الأنظمة المختلفة، سواء أنظمة الآندرويد أو غيرها.

يعتمد التطبيق على التعليم من خلال النطق والكتابة أيضًا مع التكرار ويقدم التطبيق افضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية، كما يُقدم دورات انجليزية مجانية والتي تناسب جميع المستويات.

يفيد برنامج تعلم اللغة الانجليزية بابل BABBEL المبتدئين والمتقدمين في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى في التطوير من مهاراتهم.

كيفية تحميل تطبيق بابل BABBEL للهاتف المحمول

يتوفر برنامج تعلم اللغة الانجليزية بابل BABBEL على متجر جوجل بلاي ومتجر ابل ستور، ويمكن تحميل التطبيق مجاناً:

تحميل تطبيق بابل BABBEL للاندرويد.

تحميل تطبيق بابل BABBEL للايفون.

3. تطبيق ميمرايز MEMRISE لتعلم اللغة الانجليزية

هو واحد من برامج تعلم اللغة الانجليزية التي يعتمد عليها المبتدئين بشكل أكبر في تعليم الانجليزية، ويتميز بالعديد من المميزات التي ذكرها المستخدمين كأحد أهم الأسباب المحفزة على استخدام البرنامج.

معلومات عن تحميل تطبيق ميمرايز MEMRISE للاندرويد:

حجم التطبيق: يتباين بحسب الجهاز.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 10 مليون عملية تحميل.

متطلبات التطبيق: نظام تشغيل الآندرويد 7.0 والأحدث.

تقييم البرنامج: 4.6 من 5.

الموقع الرسمي : www.memrise.com

الشركة المطورة: Memrise

معلومات عن تطبيق ميمرايز MEMRISE للايفون:

حجم التطبيق: 196.8 ميجا بايت.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 5 مليون عملية تحميل.

تقييم البرنامج: 4.8 من 5.

مميزات تطبيق ميمرايز MEMRISE:

يعتبر من تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية التي تستخدم الجذب السمعي والبصري لحفظ المعلومات بالذاكرة عن طريق الفيديوهات الصغيرة أو الرسوم والصور المتحركة.

يفيد في تعليم النطق والكتابة للكلمات أو الجمل، ليكون المستخدم في النهاية قادر على تحدث الإنجليزية بطلاقة.

سهل وبسيط في الاستخدام ومناسب لمختلف المستويات والفئات العمرية.

يعد من برامج تعلم اللغة الانجليزية التي يمكنك من خلاله دراسة اللغة مع مستخدمين حقيقيين.

يحتوي على طرق حديثة في التعليم والتي منها ممارسة الألعاب التعليمية.

قليل التكلفة ويمكنك استخدامه دون تشغيل الإنترنت.

يمكنك تحديد مهمتك اليومية التي ستقوم بها على تطبيق ميمرايز وتكثيفها أو تقليلها حسب ما ترغب به.

انطلق التطبيق منذ عام 2013 ويعد من برامج تعلم اللغة الانجليزية الأشهر والأفضل.

يحتوي على عدة لغات يمكنك تعلمها أيضًا مع الانجليزية، مثل اللغة الكورية.

يدعم البرنامج اللغة العربية.

يزيد عدد المستخدمين عن مليون مستخدم ويتناسب البرنامج مع أنظمة التشغيل المختلفة.

حجم البرنامج صغيرة جدًا، حيث تبلغ 13 ميجا فقط.

كيفية تحميل تطبيق ميمرايز MEMRISE

حصل البرنامج على شعبية كبيرة جداً بين المستخدمين وذلك بفضل المميزات الرائعة التي يقدمها، حيث أصبح البرنامج من أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية، ويتوفر البرنامج على متجر جوجل بلاي ومتجر ابل ستور.

تحميل تطبيق ميمرايز MEMRISE للاندرويد.

تحميل تطبيق ميمرايز MEMRISE للايفون.

4. تطبيق بوسو Busuu لتعلم اللغة الانجليزية

هو واحد من برامج تعلم اللغة الانجليزية الذي يحتوي على نسختين، الأولى هي النسخة المدفوعة والنسخة الأخرى هي النسخة المجانية، ورشح التطبيق المستخدمين كواحد من أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية.

معلومات عن تحميل تطبيق بوسو Busuu للاندرويد:

حجم التطبيق: يتباين بحسب الجهاز.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 10 مليون عملية تحميل.

متطلبات التطبيق: نظام تشغيل الآندرويد 5.0 والأحدث.

تقييم البرنامج: 4.4 من 5.

الموقع الرسمي : www.busuu.com

الشركة المطورة: Busuu.

معلومات عن تطبيق بوسو Busuu للايفون:

حجم التطبيق: 181.7 ميجا بايت.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 1 مليون عملية تحميل.

تقييم البرنامج: 4.7 من 5.

مميزات تطبيق بوسو Busuu:

من أفضل تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية، حيث أن التطبيق مفيد وثري بالمحتوى التعليمي البعيد عن الملل لما يعتمد عليه من أساليب وطرق أكاديمية مميزة.

سهل وسريع التعليم وممتع في طرق العرض، و يعتمد على التكرار الذي يرسخ المحتوى في الذهن وتتبع المعلومة بالخطوات وإدراج الشرح.

يمكنك من خلال تطبيق بوسو Busuu تكوين العلاقات الاجتماعية والصداقات مع أقرانك في التعلم.

النسخة المدفوعة من التطبيق مكتملة الإعدادات ودروس الانجليزية

يدعم اللغة العربية في الاستخدام.

يحتوي على 12 لغة يمكنك تعلُمهم، وهم ( لغة ألمانية، لغة إسبانية، لغة فرنسية، لغة يابانية، لغة برتغالية، لغة إيطالية، لغة روسية، لغة صينية، لغة تركية، لغة عربية، لغة بولندية).

يمكنك ممارسة تعليم الانجليزية من خلال التواصل مع الأصدقاء داخل التطبيق، حيث يحتوي التطبيق على منصة سوشيال تساعد المتعلمين على التواصل مع بعضهم البعض، لذلك يعتبر أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية.

كيفية تحميل تطبيق بوسو Busuu للهاتف المحمول

يمكن تحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد والايفون، وذلك من خلال متجر جوجل بلاي أو متجر ابل ستور.

تحميل تطبيق بوسو Busuu للاندرويد.

تحميل تطبيق بوسو Busuu للايفون.

5. تطبيق ذا امريكان انجلش Zamericanenglish لتعلم اللغة الانجليزية

يعد من أهم وأشهر برامج تعلم اللغة الانجليزية، حيث يتناسب مع جميع المتعلمين من الفئات العمرية المختلفة، حيث يحتوي التطبيق على الكثير من الدورات المجانية والتي يمكن تعلمها في أي وقت، من أهم مميزات التطبيق هى ميزة الإختبارات بعد كل درس تعليمي.

معلومات عن تحميل تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish للاندرويد:

حجم التطبيق: يتباين بحسب الجهاز.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 5 مليون عملية تحميل.

متطلبات التطبيق: نظام تشغيل الأندرويد 4.2 والأحدث.

تقييم البرنامج: 4.8 من 5.

الموقع الرسمي : www.zamericanenglish.com

الشركة المطورة: TaleekApps.

معلومات عن تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish للايفون:

حجم التطبيق: 92 ميجا بايت.

رخصة التطبيق: مجاني.

عدد مرات التحميل: أكثر من 100 ألف عملية تحميل.

تقييم البرنامج: 4.7 من 5.

مميزات تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish:

يمكنك الدردشة مع الأصدقاء لممارسة اللغة.

يعتمد الكورس على افضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية، حيث يقدم التطبيق دورات انجليزية عالية الجودة منها دورات خاصة بالمحادثات والقراءة وشرح القواعد والاختبارات.

يستخدم التطبيق أكثر من خمسة ملايين مستخدم ويتناسب مع العديد من الأنظمة المختلفة.

سهل الاستخدام ومناسب للمبتدئين والمتقدمين في اللغة، لذلك يعتبر البرنامج من أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية.

التطبيق متعدد اللغات، حيث يحتوي على واجهة بسيطة ويدعم اللغة العربية واللغة الانجليزية.

يقدم التطبيق الاختبارات بعد الدروس التعليمية والتي تساعد على التأكد من جودة المعلومات التي تلقاها المُتعلم.

يساعد التطبيق على استحسان النطق عند تعلم اللغة.

كيفية تحميل تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish

يعتبر تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish أفضل تطبيق عربي يساعد المتعلمين على تعلم اللغة الانجليزية بسهولة، ويتوفر التطبيق على متجر جوجل بلاي ومتجر ابل ستور.

تحميل تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish للاندرويد.

تحميل تطبيق ذا أمريكان انجلش Zamericanenglish للايفون.

في النهاية، تعد تلك التطبيقات الخمس هي أشهر وأبرز تطبيقات تعليم اللغة الانجليزية وأكثرها إفادة كما ورد من آراء المستخدمين، وأيضًا لما تمتاز به تلك البرامج من مميزات تجعلها أفضل برامج تعلم اللغة الانجليزية، قد وضحنا في هذا المقال عن مميزات تلك البرامج وكيفية التحميل للاندرويد والايفون.