مجاناً.. أفضل برامج تسريع الفيديو على آيفون وأندوريد

يبحث العديد من المستخدمين عن برامج تسريع الفيديو للهواتف الذكية، حيث يعمل البرنامج على التحكم في سرعة مقاطع الفيديو وجعل طريقة التشغيل بها إما بطيئة أو سريعة، وتُساعد تلك البرامج مستخدمي الهواتف الذكية سواء أندرويد أو أيفون في التحكم بسرعة مقطع الفيديو الذي يتم تشغيله سواء من خلال التسريع أو العكس بكل سهوله دون أي مجهود.

برامج تسريع الفيديو على آيفون وأندوريد

يمكنك الآن استخدام برامج تسريع الفيديو والتحكم في تغير سرعة مقطع الفيديو المرئي الخاص بك، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إضافة بعض الموسيقى المحببة إليك أو الآيات القرآنية للأجهزة العاملة بنظام الأندرويد، مما يُساعد في النهاية هؤلاء المستخدمين على تنسيق مقاطع الفيديو مع تزويدها بمجموعة من الأفكار الجديدة والمبتكرة من أجل إيصال فكرة معينة إلى المشاهدين بشكل مبسط وسريع.

يُساهم البرنامج الخاص بتسريع الفيديو جعل المحتوى الذي تقوم بمشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر جاذبية، وذلك من خلال استخدام بعض الأدوات الرائعة الموجودة في البرنامج والتي تمكنك من تغير سرعة الفيديو، وسوف نعرض على حضراتكم أفضل البرامج لتسريع الفيديو للأيفون والأندرويد.

يُعتبر برنامج Videoshop من برامج التسريع الرائعة للفيديو لهواتف أيفون، حيث يمنح البرنامج مستخدمي هواتف أيفون عدد من الأدوات والمؤثرات الصوتية مجاناً دون مقابل مادي، وذلك فضلاً عن مزايا خاصة بتحرير الفيديو والتي منها القص والدمج وأدوات زيادة السرعة للفيديو او العكس، ومشاركة مقطع الفيديو على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

من برامج تسريع الفيديو للأندرويد برنامج Vizmato والذي يُساعد مستخدمي هواتف أندرويد على تصوير مقاطع تصوير بالحركة البطيئة، من خلال أدوات تحكم رائعة، وذلك بالإضافة إلى تعديل بعض مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها، ومزايا قص أو دمج في الفيديو.