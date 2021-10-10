بديل الواتسآب.. مميزات تطبيق سيجنال Signal الآمن وأبرز العيوب

تصدر تطبيق سيجنال محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد التوقف المفاجئ الذي أصاب التطبيقات التابعة إلى شركة فيس بوك وهي الواتس آب والأنستجرام وفسبوك ماسنجر، لأكثر من 6 ساعات حيث لم يستطع المستخدمون من إرسال أو استقبال الرسائل أو نشر المنشورات في الوقت الذي يعتمد عليه أكثر من ملياري شخص على الواتس آب وأكثر من مليون ونفس على فيسبوك ماسنجر، وبعد التوقف لجأ المستخدمون إلى التطبيقات البديلة، ومن التطبيقات الذي ذاع صيتها برنامج سيجنال باعتباره الأكثر آمنا بين جميع التطبيقات الأخري ويحافظ على خصوصية المستخدم بشكل كبير إضافة إلى أنه سهل الاستخدام، وفي السطور التالية نتعرف على تطبيق سيجنال، وأهم مميزات التطبيق وكيفية الاستخدام بالإضافة إلى العيوب التي اشتكى منها المستخدمون وغيرها من المعلومات المتعلقة.

برنامج سيجنال Signal

يعود إطلاق تطبيق سيجنال الإلكتروني لعام 2010، حيث أعلن شركة وشبير سيستم إطلاق تطبيقين الأول خاص بتشفير الرسائل باسم تكست سكور والثاني خاص بتشفير المكالمة الصوتية باسم ريد فون، وبعدها بعد بيعت الشركة إلى تويتر وتم إصدار التطبيقين بشكل مجاني مفتوحة المصدر، وفي عام 2013 أسس أحد مؤسسين الشركة، شركة جديدة واستم في تطوير التطبيقين، حتى جاء عام 2014 وأعلن دمج التطبيقين معا تحت اسم واحد وهو تطبيق سيجنال.

وتطبيق سيجنال هو تطبيق دردشة للاتصال المشفر للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والآيفون، ويتوفر منه نسخة خاصة لأجهزة الكمبيوتر سكطح المكتب، ويمكن استخدامه في الدردشة النصية ويمكن استقبال وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ولا يسمح بأي اختراق أو تداخل فهو تطبيق مشفر حتى وتكون مهمته الأساسية المحافظة على خصوصية المستخدم.

طريقة تشغيل برنامج سيجنال

يمكن تشغيل تطبيق سينجال بكل سهولة، حيث يمكن تحميل التطبيق من المتجر الخاص بالهاتف سواء الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر المكتبي، وبعد انتهاء التحميل يتم تسجيل الاسم ورقم الهاتف ومن ثم تصل رسالة تأكيد للتحقيق يتم إدخالها في المكان المخصص ومن ثم يبدأ التشغيل حيث يمكن إضافة المستخدمين المحملين للتطبيق ومنها يمكن بدأ الدردشة أو الاتصال هاتفيا أو الفيديو.

مميزات برنامج سيجنال

يتوفر تطبيق سيجنال الكثير من المميزات والخصائص التي زادت من شعبيته والمستخدمين والتي جاءت على النحو التالي :

يوفر إمكانية إرسال واستقبال الرسائل بدرجة عالية من الدقة ويمكن المشاركة في مكالمات الفيديو بدقة عالية أيضا.

يوفر التطبيق أحدث تقنيات التشفير من طرف لطرف مما يساعد على المحافظة على أمان المحادثة.

يتمتع سيجنال بالسرعة في توصيل الرسائل وأسلوب رائع حتى في الشبكات البطيئة بعكس أغلب الدردشات الأخرى.

سينجال مؤسسة غير ربحية وليس يوجد بها أي إعلانات ولا أدوات تتبع فهي تحفاظ على الخصوصية بشكل كبير.

يمنح شعور الأصدقاء والعائلة بالقرب من المستخدم حيث يأتي بمستوى محسن للصوت والفيديو.

يوفر التطبيق ميزة تشفير النسخة الاحتياطية لحماية وتأمين خصوصية المستخدم ومنع الآخرين من الوصول إليها عكس واتساب مثلا.

سيجنال مفتوح المصدر ومجاني التحميل ويعتمد على خاصة التشفير من طرف لآخر في الدردشات والتطبيق مؤمن جدا.

يوفر ميزة أمان الشاشة والتي تمنع حتى المستخدم من عمل سكرين شوت للمحادثة.

عيوب برنامج سيجنال

اشتكى بعض مستخدمي سيجنال من بعض العيوب أثناء الاستخدام على الرغم من المميزات العديد ومنها ما يلي :