بدون كود .. تغيير الرقم على واتس اب بخطوات بسيطة

يرغب العديد من مستخدمي تطبيق واتس اب في تغيير الرقم الخاص بالواتس اب إلى رقم آخر، مع ربط جهات الاتصال على الرقم الجديد بدلًا من الرقم القديم، ويتم تغيير رقم واتس اب بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، على أن يتم تغيير الرقم على واتس اب من الاعدادات مع الاحتفاظ بالمحادثات، في السياق التالي نوضح طريقة تغيير الرقم على واتس اب بدون كود.

خطوات تغيير الرقم على واتس اب بدون كود

يتم تغيير رقم واتس اب بدون كود عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى واتس اب.

ثم أدخل إلى الإعدادات بتطبيق الواتس اب.

ثم انقر على أيقونة الحساب.

انقر على تغيير رقم الهاتف المحمول.

ثم انقر على أيقونة تفعيل الرقم الجديد.

أكتب رقم المحمول المرتبط بالواتس اب.

ثم احذف الرقم القديم وأكتب الرقم الجديد الذي ترغب به.

خطوات تشغيل رقمين على واتس اب

يتم تشغيل رقمين على تطبيق واتس اب من خلال تشغيل الخط الآخر على نسخة واتس اب أعمال، حيث يتم تحميل تطبيق واتساب أعمال ثم يتم تشغيل خطين على الهاتف بسهولة من خلال واتس اب أفراد وواتس اب أعمال.

كما يمكن تشغيل خطين واتس اب على نفس الهاتف من خلال استنساخ التطبيق على بعض الهواتف مثل هاتف سامسونج بالدخول على الإعدادات والنقر على الخيارات المتقدم ثم اختيار dual messenger واختيار واتساب للاستنساخ ثم النقر على تثبيت، ثم إدراج رقم الهاتف الآخر والتفعيل.