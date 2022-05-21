بدون استخدام الماوس.. اختصارات واتس اب على متصفح الويب

يعد تطبيق واتس اب أحد تطبيقات المراسلة الفورية، ويمكنك فتح حسابك على تطبيق واتس اب من خلال متصفح الويب الخاص بك على جهاز الكمبيوتر واللاب توب، للتسهيل من الوصول إلى معظم ميزات نظام المراسلة الفورية.

اختصارات واتس اب ويب

وقد أوضح موقع “gadgetsnow” أن هناك اختصارات واتس اب ويب تجعل استخدام التطبيق بتلك الطريقة أكثر سهولة، ولعل ما يميز تلك الاختصارات هو أنه يتم تفعيلها بدون استخدام الماوس، وخلال السطور القادمة سنستعرض معا اختصارات لوحة مفاتيح التي ستساعد على استخدام واتس اب خلال المتصفح، وتلك الاختصارات هي: