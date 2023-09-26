“بدءً من الشهر المقبل” .. واتساب يلقي نظرة الوداع لبعض أجهزة الأندرويد في 2023 ويوقف الدعم عنها .. هل هاتفك من بينها؟

يسعى واتساب التطبيق الشهير للمراسلة الفورية دائمًا لتحسين تجربة مستخدميه من خلال تقديم تحديثات منتظمة، يتضمن هذا التحديث إضافة ميزات جديدة وتعزيزات في مجال الأمان والخصوصية، إلا أن هذه التحديثات تأتي أيضًا مع وقف الدعم لأنظمة التشغيل والإصدارات القديمة.

واتساب يتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 4.1 والإصدارات الأقدم المصدر: موقع زاد نت

قرار واتساب لأصحاب الأجهزة القديمة

في إعلان أخير أعلن واتساب أنه سيتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 4.1 والإصدارات الأقدم، وذلك اعتبارًا من 24 أكتوبر، هذا القرار يهدف إلى تركيز الشركة على تطوير تكنولوجيا جديدة وضمان توافق التطبيق مع الأنظمة الأحدث، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب WhatsApp يقوم بتحديث جميع إصداراته، بما في ذلك الإصدارات المخصصة لنظام Android و iOS والويب كل شهر تقريباً، هذا النهج يهدف إلى توفير تجربة مستخدم محسّنة ومستدامة وضمان توافق التطبيق مع أحدث أنظمة التشغيل المتاحة.

قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب

على الرغم من أن معظم الهواتف المدرجة في القائمة تعتبر قديمة ولا يستخدمها الكثيرون في الوقت الحالي، إلا أنه إذا كنت لا تزال تمتلك أحد هذه الهواتف، يجب عليك أن تفكر في الترقية إلى جهاز أحدث، يسري هذا النص أيضًا على العديد من التطبيقات الأخرى وليس واتساب فقط، حيث قامت بوقف دعمها لأنظمة التشغيل القديمة، بالإضافة إلى ذلك في حالة عدم تلقي هاتفك تحديثات أمان جديدة، يصبح عُرضة للتهديدات السيبرانية.

نيكسوس 7 (قابلة للترقية إلى Android 4.2)

سامسونج جالاكسي نوت 2- Samsung Galaxy Note 2

إتش تي سي ون – HTC One

سوني اكسبيريا زد-Sony Xperia Z

إل جي أوبتيموس جي برو-LG Optimus G Pro

سامسونج جالاكسي اس 2-Samsung Galaxy S2

سامسونج جالاكسي نيكسوس-Samsung Galaxy Nexus

إتش تي سي سنسيشن-HTC Sensation

موتورولا درويد رازر-Motorola Droid Razr

سوني اكسبيريا إس 2-Sony Xperia S2

موتورولا زووم-Motorola Xoom

سامسونج جالاكسي تاب 10.1-Samsung Galaxy Tab 10.1

آسوس إي باد ترانسفورمر-Asus Eee Pad Transformer

أيسر آيكونيا تاب -Acer Iconia Tab A5003

سامسونج جالاكسي اس-Samsung Galaxy S

إتش تي سي ديزاير إتش دي-HTC Desire HD

إل جي أوبتيموس 2إكس-LG Optimus 2X

سوني إريكسون اكسبيريا أرك 3-Sony Ericsson Xperia Arc3

وإذا كنت غير متأكد مما إذا كان هاتفك الذكي يعمل بنظام Android الإصدار 4.1 أو الإصدارات الأقدم، يمكنك التحقق بسهولة، انتقل إلى إعدادات هاتفك، ثم انتقل إلى قسم “حول الهاتف” ومن ثم “معلومات البرنامج”، ستجد معلومات حول إصدار Android الخاص بك هناك.

ماذا سيحدث إذا توقف واتساب عن العمل على هاتفك؟

إذا قام تطبيق WhatsApp بإزالة الدعم عن جهازك، ستقوم الشركة بإرسال إشعارات متكررة تذكيرية للمستخدمين ليقوموا بالتحديث، في حالة عدم تحديث الجهاز بالفعل، سيتوقف تطبيق WhatsApp عن العمل على هذا الجهاز، وهذا يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل، أو إجراء مكالمات، أو الإستفادة من أي ميزات أخرى في WhatsApp.

قائمة الأجهزة التي يدعمها WhatsApp

هذه هي الأجهزة التي ستستمر في دعم تطبيق WhatsApp بعد تاريخ 24 أكتوبر:

الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بالإصدار 5.0 وأحدث.

أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث.

أجهزة KaiOS بالإصدار 2.5.0 بالإضافة إلى الإصدارات الأحدث، وهذا يشمل JioPhone وJioPhone 2.

ومن المهم أن يتوفر لدى المستخدمين رقم هاتف يمكنه استقبال الرسائل القصيرة أو المكالمات للتحقق من هويتهم عند إنشاء حساب WhatsApp، وتلاحظ الشركة أن الأجهزة التي تعتمد على الواي فاي فقط لن تكون قادرة على إنشاء حسابات جديدة.