بخطوات بسيطة.. احمي نفسك من المحتالين على “واتس اب”

هناك الكثير من الطرق التي يستغلها المحتالون للايقاع بفريستهم، وبالتزامن مع استخدام تطبيق “واتس اب” من قبل الالاف الاشخاص حول العالم، قام هؤلاء المخادعون باستغلال تلك الفرصة لسرقة البيانات والاموال من الحسابات البنكية وغيرهم.

احمي نفسك من المحتالين على واتس اب

واليوم نقدم لكم عدة نصائح حتى تحموا أنفسكم من أعمال الاحتيال والنصب التي صارت منتشرة بشكل مرعب في جميع انحاء العالم بين مستخدمي واتس اب، حيث يدعم التطبيق خاصية تعزز الحماية للمستخدم، وذلك من خلال التحقق من هويته عن طريق خطوتين، بحيث سيطلب من المستخدم تقديم رمز التحقق (PIN) عندما يريد انشاء حساب على التطبيق، وبعد ادخال رمز التسجيل المكون من 6 أرقام، يمكنك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، للمساعدة في استعادة حسابك في حال نسيت رقمك للتعريف الشخصي.

حماية حسابك على واتس اب

وحتى تحمي نفسك من المحتالين والنصابين على واتس اب فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى الإعدادات (settings)، ثم الحساب (account).

اضغط على خدمة التحقق بخطوتين (two-step verification)، وتلك الخاصية تقوم بحماية حسابك على التطبيق.

وفي حالة لم تتمكن من التسجيل على “واتس اب” أنك لا تتركز رمز التحقق، في وسعك إعادة تعيينه عن طريق طلب رابط اعادة التعيين، مع العلم أن يكون رمز التحقق ليس سهل أو متداول، وبالنسبة للرسائل الواردة احذر من فتح الرسائل التي تتحدث عن طرود ستصل إليك وترفق دائما برابط للدفع عبر الإنترنت، يكون في الغالب موقعا مزيفا.