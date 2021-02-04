بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك بها تعطيل إشعارات جوجل التي لا ترغب في تلقيها

بواسطة مهند شرف

في بعض الأحيان تكون إشعارات الأخبار أو التذكيرات الاجتماعية التي تأتي من خلال متصفح الإنترنت على هاتفك مثل “كروم” مزعجة لدى الكثير من الأشخاص بحيث يضطرون للبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لتعطيل هذه الإشعارات حتى لا تزعجهم مرة أخرى، ولكن من خلال مقالنا هذا سنوضح لك طريقة سهلة لتعطيل الاشعارات.

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك بها تعطيل إشعارات جوجل التي لا ترغب في تلقيها 1 4/2/2021 - 10:57 م

الخطوات..

1- قم بفتح التطبيق ثم قائمته التي يمكنك فتحها من خلال الضغط على صورتك الشخصية.

2- قم بفتح الإعدادات.

3- قم بفتح إعدادات الإشعارات.

4- ستجد خيار تعطيل الإشعارات فقط قم بالضغط عليه لتعطيل جميع الإشعارات، أو يمكنك اختيار الأخبار التي تود السماع عنها فقط.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع