بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك بها تعطيل إشعارات جوجل التي لا ترغب في تلقيها

في بعض الأحيان تكون إشعارات الأخبار أو التذكيرات الاجتماعية التي تأتي من خلال متصفح الإنترنت على هاتفك مثل “كروم” مزعجة لدى الكثير من الأشخاص بحيث يضطرون للبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لتعطيل هذه الإشعارات حتى لا تزعجهم مرة أخرى، ولكن من خلال مقالنا هذا سنوضح لك طريقة سهلة لتعطيل الاشعارات.

الخطوات..

1- قم بفتح التطبيق ثم قائمته التي يمكنك فتحها من خلال الضغط على صورتك الشخصية.

2- قم بفتح الإعدادات.

3- قم بفتح إعدادات الإشعارات.

4- ستجد خيار تعطيل الإشعارات فقط قم بالضغط عليه لتعطيل جميع الإشعارات، أو يمكنك اختيار الأخبار التي تود السماع عنها فقط.