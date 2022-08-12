بخطوات سهلة تعرف على كيفية تغيير باسوورد بريد الياهو

قد يرغب الكثير من مُستخدمي موقع ياهو في تغيير كلمة المرور الخاصة بهم، حتى يحافظوا على خصوصيتهم خاصةً بعد أن تعرض موقع ياهو للاختراق مسبقًا، وقد أحدث هذا الأمر ضجة كبيرة وبدأ أغلب المستخدمين في البحث عن كيفية تغيير الباسوورد الخاص بهم لتأمين حسابهم، لذا قررنا إرشادك إلى طريقة تغيير كلمة المرور، لحماية حسابك من الانتهاك بخطوات بسيطة، تابع معنا.

ما هو بريد ياهو؟

يعد بريد ياهو/ YAHOO من أشهر وأقدم مواقع التواصل عالميًا، إذ إنه كان أول طريقة بدأ بها تواصل الناس مع بعضهم البعض، حتى ظهرت مواقع التواصل الأخرى، ولم يفقد موقع ياهو شهرته بظهور مواقع جديدة أو تقنيات جديدة؛ لأنه أصبح أكثر تطورًا ويضم عددًا من الأدوات الرائعة في التواصل مع الآخرين، وباعتباره وسيلة تواصل مهمة فيجب حمايته من الانتهاك حتى لا يتواصل أحد ما مع الآخرين باسمك، وذلك باتباع طريقة تغيير كلمة المرور الموضحة فيما يأتي.

خطوات تغيير كلمة المرور لحساب ياهو

طريقة تغيير الباسوورد من أسهل ما يمكن، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: