بخطوات بسيطة و3 طرق .. كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

أحيانًا يضطر البعض إلى حذف الصور الخاصة بهم من الهاتف عن طريق الخطأ أو لتفريغ مساحة فيه، وقد يرغب في استعادتها مرة أخرى، لذلك سوف نقدم لكم كيفية إعادة الصور المحذوفة من الهاتف عبر هذه المقالة، فتابعونا.

كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

توجد أكثر من طريقة يمكنك من خلالها استعادة الصور التي تم حذفها من هاتفك، ومن أهم هذه الطرق إعادة الصور عن طريق تطبيق صور جوجل إذا كنت من مستخدمي نظام الأندرويد، من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق صور جوجل.

بعدها توجه إلى أيقونة سلة المهملات.

ستجد في هذه الأيقونة كل الصور والفيديوهات المحذوفة من الهاتف.

اختر الصور التي تريد استرجاعها.

ثم قم بالضغط على الخيار “استرجاع الصورة”.

استرجاع الصور المحذوفة من بطاقة التخزين الخارجية

يستخدم بعض الأشخاص بطاقة تخزين خارجية لحفظ الصور والفيديوهات، وقد يتم حذف هذه الصور والفيديوهات مع عدم توافر نسخة احتياطية منها، ولكي يتمكن المستخدم من استعادة الصور المحذوفة من بطاقة الذاكرة، يجب عليه اتباع بعض الخطوات البسيطة:

حمل برنامج EaseUS أو أي برنامج آخر لاستعادة الصور المحذوفة، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم قم بتوصيل بطاقة الذاكرة بجهاز الكمبيوتر عن طريق جهاز (Reader).

افتح البرنامج، وقم بتحديد بطاقة الذاكرة التي ترغب في استرجاع الصور منها.

ثم اضغط على كلمة “فحص”، وانتظر بعض الوقت حتى ينتهي الفحص.

بعد اكتمال عملية الفحص، حدد الصور التي تريد استرجاعها، وبعدها اضغط على “استرجاع”.

وحتى تتجنب فقدان الملفات والصور الموجودة في بطاقة الذاكرة، عليك القيام بعمل نسخة احتياطية منها على جوجل درايف.

استرجاع الصور المحذوفة بعد عمل فورمات

عند القيام بعمل فورمات للهاتف، يتم حذف الصور والملفات تلقائيًّا، ولكي يتم استرجاعها، قم باتباع هذه الخطوات: