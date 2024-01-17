“بخطوات بسيطة” كيفية استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف 2024 أو كلمة السر؟

يعد استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أمر هام للعديد من مستخدمين المنصة، حيث يواجه العديد من الناس مشاكل في تسجيل الدخول بحسابات منصة Facebook، وذلك عند تسجيل الخروج أو فقدان الهاتف، أو مع انتهاء جلسة التسجيل، حيث يفقد الكثير من الناس كلمة السر الخاصة بهم أو ينسوها، لذلك توفر منصة فيس بوك وسيلة بسيطة لاستعادة حسابك في فيسبوك.

استرجاع حساب فيسبوك

استرجاع حساب فيسبوك

عند نسيان كلمة مرور فيس بوك أو البريد الإلكتروني توفر إدارة Facebook خطوات من أجل استعادة حسابك القديم، حيث يتم الاستفادة من خلال رقم الهاتف الذي سجلت به الحساب عند نسيان البريد الإلكتروني أو كلمة السر، ولكن عند نسيان رقم الهاتف يمكنك إدخال البريد الإلكتروني، أو استعادة الحساب باسم الحساب فقط، وذلك باتباع التالي:

توجه إلى منصة فيس بوك.

قم باختيار نسيان كلمة السر.

تأكد من استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول سبق لك استخدامه لتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك.

ابحث عن الحساب الذي تريد استرداده.

ويمكنك البحث عن حسابك بواسطة الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ادخل رقم الهاتف أو اضغط على الرابط في الأسفل استخدام البريد أو الحساب.

بعد الوصول إلى الحساب اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإعادة تعيين كلمة السر الخاصة بحسابك.

استعادة حساب فيس بوك مسروق

أن واجهت مشكلة في حسابك عند تسجيل الدخول او تغيير اي معلومات خاصة بك إضافة إلى إرسال طلبات صداقة مجهولة من حسابك فذلك قد يشير إلى اختراق حساب الفيس بوك الخاصة بك، ويمكنك زيارة صفحة استرجاع فيس بوك مسروق من أجل التأكيد على تأمين الحساب من خلال إضافة كلمة مرور جديدة قوية، والتأكد من باقي بياناتك الشخصية، كما سيتم توفير مراجعة آخر نشاط لتسجيل الدخول، من بين العلامات للتأكد من آمن حسابك إذا لاحظت ما يلي:

تغيير عنوان بريدك الإلكتروني أو كلمة السر التي تستخدمها.

إذ تم تغيير اسمك وتاريخ ميلادك.

إرسال طلبات صداقة إلى أشخاص لا تعرفهم.

إرسال رسائل لم تكتبها بنفسك.

نشر منشورات أو إعلانات لم تنشئها بنفسك.

استعادة حساب فيس بوك عن طريق الأصدقاء

يوفر فيس بوك إمكانية استرداد حسابك على فيسبوك من خلال حساب صديق أو حساب فرد من أفراد العائلة، حيث يمكنك استعادة الحساب باتباع التالي: