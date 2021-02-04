بخطوات بسيطة.. تعلم كيفية التعرف على مواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بك

بواسطة أحمد الفاضل

تعتمد الكثير من البرامج والألعاب الخاصة بالكومبيوتر على مواصفات جهاز الكومبيوتر التقنية بشكل أساسي مثل ذاكرة التخزين العشوائية والرامات وكارت الشاشة وغيرها، وإذا أردت التعرف على مواصفات حاسوبك الشخصي الأساسية لتحميل برنامج ما أو لعبة فأنت في المكان الصحيح، سنوضح لك في السطور التالية بخطوات بسيطة كيفية التعرف على مواصفات جهازك بشكل صحيح وما إذا كان صالحاً لتحميل البرامج والألعاب التي تحتاجها أم لا.

بخطوات بسيطة.. تعلم كيفية التعرف على مواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بك 2 4/2/2021 - 12:57 ص
  • قم بكتابة الأمر التالي في خانة البحث أسفل يسار الشاشة “SYSTEM SUMMARY” وبذلك ستتمكن من الدخول لدليل الحاسوب حيث ستجد كل ما تريد معرفته هناك إذا كنت تبحث عن سعة التخزين أو الرامات أو إصدار الويندوز.

بخطوات بسيطة.. تعلم كيفية التعرف على مواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بك 1 4/2/2021 - 12:57 ص

  • قم بالنقر مرتين متتاليتين على “Components” لتتعرف على اسم الجهاز والشركة التي قامت بتصنيعه، وإذا أردت التعرف على قدرة الجهاز التخزينية والمساحة المتبقية من الذاكرة قم بالتوجه إلى “STORAGE” وستتعرف على قدرة الجهاز التخزينية والمساحة المتبقية من الذاكرة وكذلك إصدار الويندوز 32-64 بت.
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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.