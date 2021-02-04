بخطوات بسيطة.. تعلم كيفية التعرف على مواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بك

تعتمد الكثير من البرامج والألعاب الخاصة بالكومبيوتر على مواصفات جهاز الكومبيوتر التقنية بشكل أساسي مثل ذاكرة التخزين العشوائية والرامات وكارت الشاشة وغيرها، وإذا أردت التعرف على مواصفات حاسوبك الشخصي الأساسية لتحميل برنامج ما أو لعبة فأنت في المكان الصحيح، سنوضح لك في السطور التالية بخطوات بسيطة كيفية التعرف على مواصفات جهازك بشكل صحيح وما إذا كان صالحاً لتحميل البرامج والألعاب التي تحتاجها أم لا.

قم بكتابة الأمر التالي في خانة البحث أسفل يسار الشاشة “SYSTEM SUMMARY” وبذلك ستتمكن من الدخول لدليل الحاسوب حيث ستجد كل ما تريد معرفته هناك إذا كنت تبحث عن سعة التخزين أو الرامات أو إصدار الويندوز.