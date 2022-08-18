بتقنية هي الأولى من نوعها.. أسعار ومواصفات هاتف Honor 70 الجديد

كشفت شركة أونر العالمية للأجهزة الذكية، عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد Honor 70، الرائد بمختلف الأسواق حول العالم، وجاء هذا القرار بعد أشهر قليلة من إعلان الشركة عن الهاتف بشكل رسمي في الصين، كما وكشفت العلامة التجارية بالإضافة لهذا، عن الكمبيوتر المحمول MagicBook 14 والجهاز اللوحي الجديد Honor Pad 8 ، وقد سلط موقع gsmarena التقني، في تقريره الأخير، الضوء على أسعار ومواصفات هاتف Honor 70 الجديد.

أسعار ومواصفات هاتف Honor 70

يضم هاتف أونر 70 الجديد، العديد من المواصفات الرائعة، بينها ميزات تعتبر هي الأولى من نوعها، والتي ينفرد بها الهاتف عن غيره من الطرازات المنافسة لنفس الفئة أو الدرجة، فالهاتف مزود بكاميرا فيديو رئيسية دقتها 54 ميجابكسل، مزودة بمستشعر IMX800 قياسه 1 / 1.49 بوصة من إنتاج شركة سوني العالمية.

يساعد على التقاط المزيد من الضوء، بما يساعد في النهاية على الحصول على صور أكثر وضوحًا وإشراقًا، والكاميرا متصلة كذلك بوجدة فائقة السرعة، تصل دقتها إلى 50 ميجا بكسل، وهي أيضًا تعمل ككاميرا ميجا ماكرو، بجانب تزويدها بمستشعر عمق، دقته تصل إلى 2 ميجا بكسل، فضلًا عن الكاميرا الأمامية المزود بها الهاتف والتي تصل دقتها إلى 32 ميجا بكسل.

ويضم الهاتف ميزة تعتبر الأولى من نوعها، فنظام الكاميرا بالهاتف مزود بميزة Solo Cut Vlog Mode، والتي تمنح المستخدم إمكانية إنشاء مدونات فيديو بورتريه، وذلك من خلال تقنية التتبع التلقائي للتركيز على شخص محدد في مقطع فيديو يضم أكثر من شخص، كما يمكن التبديل بكل سلاسة لنقطة التركيز، وبهذا ينتهي الأمر بالحصول على مقطع فيديو على درجة عالية من الدقة، وهذا يمنح المستخدم تجربة قوية وممتازة، وبالنسبة لسعر الهاتف، فهو يبدأ من 459 يورو للنسخة التي تصل فيها ذاكرة التخزين إلى 128 جيجا بايت، بينما النسخة التي ذاكرة التخزين بها 256 جيجا بايت، فيصل سعرها إلى 599 يورو.