تقنية

بتقنية هي الأولى من نوعها.. أسعار ومواصفات هاتف Honor 70 الجديد

دينا بدر

كشفت شركة أونر العالمية للأجهزة الذكية، عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد Honor 70، الرائد بمختلف الأسواق حول العالم، وجاء هذا القرار بعد أشهر قليلة من إعلان الشركة عن الهاتف بشكل رسمي في الصين، كما وكشفت العلامة التجارية بالإضافة لهذا، عن الكمبيوتر المحمول MagicBook 14  والجهاز اللوحي الجديد Honor Pad 8 ، وقد سلط موقع gsmarena التقني، في تقريره الأخير، الضوء على أسعار ومواصفات هاتف Honor 70 الجديد.

أسعار ومواصفات هاتف Honor 70

أسعار ومواصفات هاتف Honor 70

يضم هاتف أونر 70 الجديد، العديد من المواصفات الرائعة، بينها ميزات تعتبر هي الأولى من نوعها، والتي ينفرد بها الهاتف عن غيره من الطرازات المنافسة لنفس الفئة أو الدرجة، فالهاتف مزود بكاميرا فيديو رئيسية دقتها 54 ميجابكسل، مزودة بمستشعر IMX800  قياسه 1 / 1.49 بوصة من إنتاج شركة سوني العالمية.

أخيراً ظهور هاتف Honor 70 بتصميمه العصري والأنيق وبميزة خرافية وفريدة من نوعها “Solo Cut Vlog Mode”

مقارنة مواصفات Honor 70 & Honor 70 Pro & Honor 70 Pro Plus والأسعار في السعودية

يساعد على التقاط المزيد من الضوء، بما يساعد في النهاية على الحصول على صور أكثر وضوحًا وإشراقًا، والكاميرا متصلة كذلك بوجدة فائقة السرعة، تصل دقتها إلى 50 ميجا بكسل، وهي أيضًا تعمل ككاميرا ميجا ماكرو، بجانب تزويدها بمستشعر عمق، دقته تصل إلى 2 ميجا بكسل، فضلًا عن الكاميرا الأمامية المزود بها الهاتف والتي تصل دقتها إلى 32 ميجا بكسل.

أسعار ومواصفات هاتف Honor 70
أسعار ومواصفات هاتف Honor 70

ويضم الهاتف ميزة تعتبر الأولى من نوعها، فنظام الكاميرا بالهاتف مزود بميزة Solo Cut Vlog Mode، والتي تمنح المستخدم إمكانية إنشاء مدونات فيديو بورتريه، وذلك من خلال تقنية التتبع التلقائي للتركيز على شخص محدد في مقطع فيديو يضم أكثر من شخص، كما يمكن التبديل بكل سلاسة لنقطة التركيز، وبهذا ينتهي الأمر بالحصول على مقطع فيديو على درجة عالية من الدقة، وهذا يمنح المستخدم تجربة قوية وممتازة، وبالنسبة لسعر الهاتف، فهو يبدأ من 459 يورو للنسخة التي تصل فيها ذاكرة التخزين إلى 128 جيجا بايت، بينما النسخة التي ذاكرة التخزين بها 256 جيجا بايت، فيصل سعرها إلى 599 يورو.

دينا بدر

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    يعني كام مصري وهو موجود في مصر و لأ

    الرد