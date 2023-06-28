بتصميم يشبه الآيفون مع سعر مناسب.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي “Realme C53”
أعلنت شركة “ريلمي” منذ عدة أيام عن إطلاقها هاتف جديد وهو “Realme C53″، ويتميز هذا الهاتف بمواصفات فريدة تجعله منافسًا قويًا في الفئة الاقتصادية أهمها، أن تصميم الهاتف يشبه إلى حد كبير تصميم الهاتف العالمي “IPhone 14 Pro Max”، فإذا كنت تود شراء هاتف يشبه الآيفون وبتكلفة منخفضة، فإن هذا الهاتف أفضل اختيار لك، ونحن سنوضح لك سعر ومواصفات هذا الهاتف.
المواصفات
قد يهمك:
|الهيكل
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|الشاشة
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|الذاكرة الداخلية والخارجية
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|نظام التشغيل
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|المعالج
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|البطارية
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المميزات
- معدل تحديث الشاشة يصل إلى 90 هيرتز.
- الكاميرات الأساسية تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD.
- بطارية كبيرة الحجم بسعة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع يمكنك من شحن 50% في 30 دقيقة فقط.
- يدعم تركيب شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد.
العيوب
- يأتي هذا الهاتف بمعالج ضعيف ودون المستوى.
- الهاتف غير مزود بسماعات ستريو.
- لا يدعم التصوير بجودة 4K.
السعر
|السعر العالمي
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|في مصر
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|في السعودية
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|في الإمارات
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هل هاذا الموبايل نزل في وسوريا
لا الهاتف في دولة ماليزيا
فين العنوان اللي في مصر
لسه الهاتف منزلش مصر
هل هو موجود في مصر
ريلميc53
لا لسه منزلش مصر
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