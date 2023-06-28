بتصميم يشبه الآيفون مع سعر مناسب.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي “Realme C53”

أعلنت شركة “ريلمي” منذ عدة أيام عن إطلاقها هاتف جديد وهو “Realme C53″، ويتميز هذا الهاتف بمواصفات فريدة تجعله منافسًا قويًا في الفئة الاقتصادية أهمها، أن تصميم الهاتف يشبه إلى حد كبير تصميم الهاتف العالمي “IPhone 14 Pro Max”، فإذا كنت تود شراء هاتف يشبه الآيفون وبتكلفة منخفضة، فإن هذا الهاتف أفضل اختيار لك، ونحن سنوضح لك سعر ومواصفات هذا الهاتف.

المواصفات

الهيكل الطول: 167.3 مم.

العرض: 76.7 مم.

السُمك: 7.5 مم.

الوزن: 182 جرام.

الإطار الجانبي مصنوع من البلاستيك.

ظهر الجهاز من البلاستيك. الشاشة الحجم: 6.74 بوصة.

النوع: IPS LCD.

الدقة: 1080X2400 بيكسل.

معدل التحديث: 90 هيرتز.

درجة السطوع: 560 شمعة (أقصى سطوع). الكاميرا الخلفية كاميرا ثنائية العدسة:

دقة العدسة الأولى: 50 ميجابيكسل، فتحة العدسة F/1.8.

دقة العدسة الثانية: 0.3 ميجابيكسل.

دقة تصوير الفيديو: 1080P FHD.

الفلاش: يدعم. الكاميرا الأمامية الدقة: 8 ميجابيكسل.

فتحة العدسة: F/2.0.

دقة تصوير الفيديو: 720HD.

الفلاش: لا يدعم. الذاكرة الداخلية والخارجية الذاكرة الداخلية: 64 أو 128 جيجابايت.

الذاكرة الخارجية: يدعم تركيب بطاقات Micro SD.

الرام: 4 أو 6 جيجا رام. نظام التشغيل Android 13.

واجهة المستخدم: Realme UI T. المعالج Unisoc Tiger T612.

دقة التصنيع: 12 نانومتر.

عدد الأنوية: ثماني النواة. البطارية السعة: 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع: يدعم بقوة 33 واط.

النوع: بطارية ليثيوم بوليمر.

مدة شحن البطارية: شحن 50% في مدة تصل إلى 30 دقيقة.

البطارية غير قابلة للإزالة.

المميزات

معدل تحديث الشاشة يصل إلى 90 هيرتز.

الكاميرات الأساسية تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD.

بطارية كبيرة الحجم بسعة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع يمكنك من شحن 50% في 30 دقيقة فقط.

يدعم تركيب شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد.

العيوب

يأتي هذا الهاتف بمعالج ضعيف ودون المستوى.

الهاتف غير مزود بسماعات ستريو.

لا يدعم التصوير بجودة 4K.

السعر