“بتصميم يشبه الآيفون” تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

أعلنت الشركة عن هاتف تكنو سبارك 20 برو، الذي يأتي بتصميم مشابه للايفون، من حيث شكل الكاميرات الخلفية، مع شاشة عملاقة، وكاميرا متوحشة بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مع كثير من المواصفات الممتازة، لذلك إليك سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro، مع مراجعة لاهم المميزات والعيوب.

مواصفات Tecno Spark 20 Pro

GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE الشبكة 168.6 x 76.6 x 8.4 mm (about 0.33 in) الأبعاد 185g الوزن IPS LCD, 120Hz نوع الشاشة 6.78 inches حجم الشاشة 1260 x 2460 pixels دقة الشاشة ظهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وحماية زجاجية للشاشة حماية الشاشة Android 13 نظام التشغيل Mediatek Helio G99 المعالج يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي كارت الذاكرة 256GB 8GB RAM مساحة التخزين الأولى 108 ميجا بكسل والثانية 0.08 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية 32MP الكاميرا الأمامية 5000 ملم البطارية 33 وات سرعة الشحن

مميزات وعيوب Tecno Spark 20 Pro

يدعم تقنية NFC.

يدعم الراديو.

لا يدعم سينسور الجيروسكوب.

متوفر بالألوان الأسود والأخضر.

نوع الشاشة ليس الأفضل.

حجم شاشة كبير وعملاق.

يدعم تصوير الفيديوهات 2k.

يدعم مدخل 3.5 ملم.

يدعم شريحتي إتصال.

لا يدعم شبكة 5G.

شحن سريع بقوة 33 وات.

سعر هاتف Tecno Spark 20 Pro

السعر الرسمي للهاتف حوالي 170 دولار، سعر هاتف تكنو سبارك 20 برو في مصر حوالي 5500 جنية مصري، سعر الهاتف في السعودية 600 ريال سعودي، قد تختلف الأسعار إختلاف طفيف بتغير سعر الصرف أو حسب عروض وتخفيضات المتاجر.