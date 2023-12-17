تقنية

“بتصميم يشبه الآيفون” تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

أحمد محمد عبد الشافي

أعلنت الشركة عن هاتف تكنو سبارك 20 برو، الذي يأتي بتصميم مشابه للايفون، من حيث شكل الكاميرات الخلفية، مع شاشة عملاقة، وكاميرا متوحشة بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مع كثير من المواصفات الممتازة، لذلك إليك سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro، مع مراجعة لاهم المميزات والعيوب.

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

مواصفات Tecno Spark 20 Pro

GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE  الشبكة 
168.6 x 76.6 x 8.4 mm (about 0.33 in)  الأبعاد 
185g  الوزن 
IPS LCD, 120Hz  نوع الشاشة 
6.78 inches  حجم الشاشة 
1260 x 2460 pixels  دقة الشاشة 
ظهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وحماية زجاجية للشاشة  حماية الشاشة 
Android 13  نظام التشغيل 
Mediatek Helio G99  المعالج 
يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي  كارت الذاكرة 
256GB 8GB RAM  مساحة التخزين 
الأولى 108 ميجا بكسل والثانية 0.08 ميجا بكسل  الكاميرا الخلفية 
32MP  الكاميرا الأمامية 
5000 ملم  البطارية 
33 وات  سرعة الشحن 

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

مميزات وعيوب Tecno Spark 20 Pro

  • يدعم تقنية NFC.
  • يدعم الراديو.
  • لا يدعم سينسور الجيروسكوب.
  • متوفر بالألوان الأسود والأخضر.
  • نوع الشاشة ليس الأفضل.
  • حجم شاشة كبير وعملاق.
  • يدعم تصوير الفيديوهات 2k.
  • يدعم مدخل 3.5 ملم.
  • يدعم شريحتي إتصال.
  • لا يدعم شبكة 5G.
  • شحن سريع بقوة 33 وات.

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

سعر هاتف Tecno Spark 20 Pro

السعر الرسمي للهاتف حوالي 170 دولار، سعر هاتف تكنو سبارك 20 برو في مصر حوالي 5500 جنية مصري، سعر الهاتف في السعودية 600 ريال سعودي، قد تختلف الأسعار إختلاف طفيف بتغير سعر الصرف أو حسب عروض وتخفيضات المتاجر.

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

"بتصميم يشبه الآيفون" تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro بكاميرا متوحشة

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد محمد عبد الشافي
أحمد محمد عبد الشافي

الكاتب أحمد محمد، أعمل بمجال التدوين والنشر منذ عدة سنوات، وأعشق هذا المجال، بجانب تخصصي في علوم الكمبيوتر.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل