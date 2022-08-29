بتصميم غير معتاد.. اعرف كل مواصفات ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8 Pro” “

تنتظر شركة آبل ميعاد أكبر حدث لها، وذلك خلال مؤتمر آبل القادم في 7 سبتمبر والذي يحمل عنوان “Far Out”، هذا العام حيث ستطلق الشركة أجهزة الجيل التالي بما في ذلك سلسلة “iPhone 14″، مع العديد من الأجهزة الأخرى التي ينتظرها محبو الشركة الأمريكية، علاوة على أنه من المنتظر أيضًا أن تعلن الشركة عن الجيل التالي من تشكيلة ” Apple Watch Series 8″ والتي ستشمل كما ورد ثلاثة إصدارات هم – “Watch Series 8” و “Watch SE”الجديدة و”Watch Series 8 Pro”، ومن المرجح أن يقدم الإصدار “Pro” تصميمًا وميزات متميزة.

ساعة “Apple Watch 8 Pro” الجديدة

ووفقًا لما ذكره تقرير جديد صادر عن “Appleinsider”، فأن ساعة آبل الجديدة “Apple Watch 8” ستشمل على طراز جديد باسم Pro للرياضيين والمتنزهين وجميع عشاق الرياضة، علمًا بأنه من المتوقع إطلاق هذا الإصدار مع آبل ووتش 8 وآبل ووتش SE منخفضة التكلفة، “Apple Watch Pro”، حيث أوضح التقرير أن الساعة ستحتوي على شاشة مسطحة وتصميم خارجي محدث، ويعتقد أنه أكبر وأكثر صلابة من بقية الطرزات لأنه مخصص للمستخدمين النشطين للغاية والرياضيين المحترفين.

مواصفات “Apple Watch 8 Pro”

وفيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول إصدار Apple Watch Series 8.

شاشة مسطحة جديدة

يشاع أن إصدار “Pro” من Apple Watch Series 8 سيتضمن على تصميم محدث، وتزعم الشائعات أن ساعة آبل الجديدة “Watch Series 8 Pro” ستأتي مزودة بشاشة حافة مسطحة، ومع ذلك، فقد سلط “ShrimpApplePro” الضوء مؤخرًا على أن الشاشة ذات الحواف المسطحة تهدف في الواقع إلى “Watch Series 8” العادية وليس إصدار Pro””، ومن المنتظر أيضًا أن تتميز النسخة الاحترافية بتصميم متين حيث أنها ستستهدف الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.

تقدم Apple Watch Series 8″” شاشة أكبر

ومن المنتظر والمتوقع أيضًا أن تأتي تشكيلة “Apple Watch Series 8” بحجم شاشة أكبر، وادعى المحلل روس يونغ أن أحد الطرز سيقدم شاشة أكبر بحجم 1.99 بوصة، وعلى الورق ، يكون أكبر من شاشة 1.90 بوصة لمتغير 45 ملم من “Watch Series 7”.

سلسلة “Watch Series 8″ تصل مع شريحة S8″”

ومن المقرر أن يتضمن الجيل الجديد من ساعة آبل “Apple Watch” على شريحة “Apple S8 “والتي وفقًا للتقارير، ستتمتع بأداء مشابه إلى حد ما مع شريحة الجيل السابق “S7″، وأيضًا ومن المتوقع أيضًا أن تكون هناك تحسينات كبيرة وذلك بالمقارنة مع شريحة S7.

مستشعر درجة الحرارة الجديد

وفي السياق ذاته، هناك العديد من المميزات الأخرى المتعلقة بالصحة، سيكون أكبر تغيير قد نراه مع هاتين الساعتين الذكيتين القادمتين هو إضافة مستشعر درجة حرارة جديد. سيسمح مستشعر درجة الحرارة للمستخدمين بقياس درجة حرارة الجسم، ويمكن للساعة أيضًا إخطار المستخدمين في حالة ارتفاع درجة حرارة أجسامهم عن المعتاد، حيث تفيد بعض التقارير بأن أبل كانت تعمل على اثنين من الميزات الجديدة المتعلقة بالصحة لنماذج “Apple Watch” القادمة، ومع ذلك، مع “Watch Series 8″، قد لا نرى الكثير من الميزات الصحية الجديدة، وبدلاً من ذلك، سيكون نظام watchOS 9″” هو الذي سيجلب ميزات محسّنة إلى “Apple Watch”.