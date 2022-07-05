بتصميم أنيق وجذاب تتناقس ريلمي بأقوى هواتفها Realme V23 بشاشة شديدة الوضوح وبطارية كبيرة والسعر منافسة

أعلنت شركة ريلمي Realme عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة التي تم إطلاقها في الأسواق في شهر أبريل 2022 هاتف Realme V23، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع 33 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 66 دقيقة، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة يصل دقتها 2408×1080 بكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Realme V23

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق و الجذاب.

مصنوع من الخلف من البلاستيك، واجهة من الزجاج، الإطار من البلاستيك.

طوله 163.8 مم، عرض 75.1 مم، سمك 8.1 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود و الأزرق. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.58 بوصة.

دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 600 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع MediaTek MT6833P Dimensity 810.

معالج رسوم من نوع Mali-G57 MC2.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8، 12 جيجا بايت. البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 66 دقيقة.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

GPS.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Realme V23

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0 بزوايا واسعة.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.

يدعم HDR، بانوراما.

فلاش ليد.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Realme V23

كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

لا يدعم الراديو.

لا يدعم تقنية NFC.

محتوى علبة هاتف Realme V23

جهاز Realme V23.

كابل USB.

شاحن سريع.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

جراب للحماية.

سعر هاتف Realme V23

تم إطلاق هاتف Realme V23 في الأسواق العالمية في شهر أبريل 2022 بالأسعار التالية: