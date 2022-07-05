بتصميم أنيق وجذاب تتناقس ريلمي بأقوى هواتفها Realme V23 بشاشة شديدة الوضوح وبطارية كبيرة والسعر منافسة
أعلنت شركة ريلمي Realme عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة التي تم إطلاقها في الأسواق في شهر أبريل 2022 هاتف Realme V23، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع 33 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 66 دقيقة، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة يصل دقتها 2408×1080 بكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Realme V23
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Realme V23
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Realme V23
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- لا يدعم الراديو.
- لا يدعم تقنية NFC.
محتوى علبة هاتف Realme V23
- جهاز Realme V23.
- كابل USB.
- شاحن سريع.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- جراب للحماية.
سعر هاتف Realme V23
تم إطلاق هاتف Realme V23 في الأسواق العالمية في شهر أبريل 2022 بالأسعار التالية:
- عالمياً 250 دولار أمريكي.
- سعره في مصر 4700 جنيه مصري.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 945 ريال سعودي.