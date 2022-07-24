بتسرق بيانات المستخدمين.. جوجل تحذف هذه البرامج من تطبيقها لأنها ضارة

أصبحت الهواتف خلال الفترة الماضية ضمن الأشياء التي لا غنى عنها في حياة المواطن، فلا يمكن أي منا قضاء المثير من الخدمات واحتياجاته دون استخدامها نظرًا للتحول الرقمي الذي يشهده العالم أجمع ويعمل على تسهيل كافة الخدمات، حتى أنه قد أصبح العمل عن بعد منشرًا طالما لا يحتاج الموظف أو العامل إلى التواجد في مكان معين، ولأنه يحتاج كل منا إلى مختلف البرامج المجانية للتواصل ولمتابعة ما يدور حوله، ففي بعض الأحيان قد تجد أن تلك البرامج بها فيروسات ضارة وتسرق بياناتك ومعلوماتك وتتسبب في دمار لهاتفك على الفور بعد أن يتم تثبيتها.

جوجل يحذف تطبيقات تسرق بيانات المستخدمين

لذا حفاظًا على سرية بيانات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية فقد أعلنت شركة جوجل خلال الفترة الماضية عن حذفها لمجموعة من التطبيقات يصل عددها إلى حوالي 50 تطبيقاً خطيراً، مؤكدة خلال بيان صدر عنها على أن كافة التطبيقات التي تم مسحها كانت تسرق البيانات الشخصية وغيرها من المعلومات الخاصة بالمستخدمين، كما نوهت إلى أن التطبيقات الضارة التي تم حذفها كثيرًا ما تعترض الرسائل النصية في هواتف أندرويد، ويتم تحميلها بشكل رسمي عن طريق متجرها «غوغل بلاي»، إلا أنها تتسبب في كوارث تضر بأمن وسلامة كافة المستخدمين في كل الدول.

ووفقًا لما ورد في بيان الشركة فإن كافة التهديدات الخطيرة التي تهدد المستخدمين وهواتفهم تم اكتشافها من قبل فريق يعرف باسم فريق الأمان في Zscaler، والذي اكتشف من جانبه أن تلك التطبيقات تحتوي على مجموعة من البرامج السيئة والضارة، منوهة إلى أنه كان ضمن تلك البرامج خلل Joker المرعب، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المختلفة،لتوضح خطورتها وسبب حذفها على الفور من قبل الشركة وآلية عملها التي تتمكن من خلالها من سرقة بيانات المستخدمين كافة.

آلية عمل برامج التجسس

وأكدت المواقع الإخبارية في تقارير لها على أنه وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات على هاتفك، ومنها تطبيق Joker فتجد أنها لها القدرة على أن تثبت على هاتفك مجموعة من البرامج المخفية للتجسس، بالإضافة إلى مجموعة من برامج الاتصال على الأجهزة والتي تصنف على أنها مميزة، وأيضًا يمكنها بعد ذلك أن تبدأ في التسجيل في خطط الاشتراك الشهرية للمستخدمين المطمئنين، وتلك الاشتراكات تعد باهظة الثمن، كما تضمنت هذه التطبيقات مجموعة أخرى من الأزمات والمشكلات، بما في ذلك أنها تسبب الهاتف بالبرامج الضارة لـ Coper والتي تستطيع خلال خطوات بسيطة أن تعترض وترسل الرسائل القصيرة النصية، بالإضافة إلى أنها يمكنها أن تلغي قفل شاشة الجهاز على الفور، كما أنها تمنع عمليات إلغاء التثبيت الخاصة بتلك البرامج التي تعمل على تسريب معلوماتك، بل وأيضًا تسمح للمهاجمين بالتحكم وتنفيذ الأوامر.

كما أكدت الشركة على أنه تم العثور على تهديد آخر يتواجد في التطبيقات التي يتم تثبيتها من جوجل بلاي من هاتفك وهو برنامج اسمه Facestealer، وهو برنامج ضار معروف بأنه عادة ما يستهدف مستخدمي فيسبوك، وذلك عن طريق توفيره وعرضه لشاشات تسجيل دخول معروفة على أنها مزيفة، وبذلك يحاول سرقة أسماء المستخدمين، بالاضافة الى كلمات المرور، كما اكتشف فريق Zscaler ThreatLabz تطبيقات تتضمن البرامج الضارة التي تم ذكرها سابقًا، والتي تنتشر عادة في السوق الموجود على هاتفك، وعلى الفور حاول ThreatLabz إبلاغ Google Android Security بها ليتم محوها في أسرع وقت.