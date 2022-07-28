ببطارية 3 أيام.. تسريبات تكشف سعر ساعة سامسونج Galaxy Watch5

تتأهب شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق سلسلة من ساعاتها الذكية والمنافسة لساعات آبل الذكية ،وأطلقت عليها Galaxy Watch5، ستطلقها رسميا في العاشر من شهر أغسطس المقبل، في مؤتمر سامسونج القادم، وقد أوضح أحدث التسريبات المنشورة السعر المحتمل للساعات التي ينتظرها الكثير من المستخدمين نظرا لإمكاناتها الرائعة.

وكما ذكر الموقع التقني GSMArena إن سلسلة ساعات سامسونج ستكون مكونة من طرازين اثنين فقط هما: النسخة العادية Galaxy Watch5 قياس 40 و 44 مم، والنسخة المميزة Galaxy Watch5 Pro قياس 44 مم، وسوف تشهد الساعات ارتفاعا طفيفا عن العام الماضي.

مواصفات ساعات Galaxy الجديدة

وستحتوي ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 5 على شاشات من زجاج Sapphire Crystal، ومن المقرر أن توفر سامسونج نموذج LTE، وأيضاً ستدعم سلسلة Galaxy Watch 5 نظام GPS ومقاومة الماء 5ATM.

كما أن الساعة مزودة بزران على الجانب بالإضافة إلى ميكروفون.

ستكون الساعة متوفة بالألوان الأسود والأزرق والأبيض والفضي والذهبي والوردي.

وستكون ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 5 مزودة بدعم Wi-Fi فقط و LTE.

بطارية الساعة كبيرة حيث تبلغ سعتها 572 مللي أمبير في الساعة، وقد تتجاوز 3 أيام.

وكما تم تسريبه أن ساعة Galaxy Watch5 قياس 40 مم ستكلف حوالي 259 يورو أي ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيهًا مصرياً، أما ساعة Galaxy Watch5 قياس 44 مم فستتوفر بسعر 286 يورو وهو ما يعادل حوالي 5 آلاف و 500 جنيهاً مصرياً .