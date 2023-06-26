ببطارية قابلة للإزالة.. تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف سامسونج القادم Samsung Galaxy M77
كشف الموقع التقني الشهير “GSMArena” عن مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M77 الجديد، والذي من المتوقع أن تعلن عنه شركة سامسونج الكورية خلال هذا العام 2023 أو في أوائل العام المقبل 2024، ويحمل الهاتف مواصفات مميزة، حيث يأتي بمعالج رائد من كوالكوم، وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل، ومساحة تخزين داخلية بسعة 12 جيجا بايت رام، وغيرها من المميزات الأخرى التي تأتي مع الهاتف.
مواصفات الهاتف
قد يهمك:
|الشاشة
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|المعالج
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|البطارية
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|مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
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سعر الهاتف
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من المتوقع أن يكون سعر هاتف Samsung Galaxy M77 الجديد من شركة سامسونج حوالي 750 دولارا أمريكيا.
- السعر في مصر 23,175 جنيها مصريا.
- السعر في السعودية 2,812 ريالا سعوديا.
- السعر في الإمارات 2,755 درهما إماراتيا.
- السعر في الكويت 230 دينارا كويتيا.
- السعر في الأردن 532 دينارا أردنيا.
- السعر في تركيا 19,480 ليرة تركية.
لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وسعر الهاتف الجديد من سامسونج.
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