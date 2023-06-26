ببطارية قابلة للإزالة.. تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف سامسونج القادم Samsung Galaxy M77

كشف الموقع التقني الشهير “GSMArena” عن مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M77 الجديد، والذي من المتوقع أن تعلن عنه شركة سامسونج الكورية خلال هذا العام 2023 أو في أوائل العام المقبل 2024، ويحمل الهاتف مواصفات مميزة، حيث يأتي بمعالج رائد من كوالكوم، وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل، ومساحة تخزين داخلية بسعة 12 جيجا بايت رام، وغيرها من المميزات الأخرى التي تأتي مع الهاتف.

مواصفات الهاتف

الشاشة شاشة الهاتف تأتي من نوع Super AMOLED بمقاس 6.8 بوصة وبدقة 1440 × 3088 بكسل، كما تحتوي الشاشة على طبقة حماية زجاجية للحماية من الخدوش والصدمات. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجا بكسل + 32 ميجا بكسل + 13 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 64 ميجا بكسل. المعالج معالج قوي ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 بتردد 2.4 جيجا هرتز. البطارية بطارية كبيرة بسعة 6990 مللي أمبير، ومن المتوقع أن تكون البطارية قابلة للإزالة. مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي مساحة تخزين بحجم 256 / 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت رام.

سعر الهاتف

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من المتوقع أن يكون سعر هاتف Samsung Galaxy M77 الجديد من شركة سامسونج حوالي 750 دولارا أمريكيا.

السعر في مصر 23,175 جنيها مصريا.

السعر في السعودية 2,812 ريالا سعوديا.

السعر في الإمارات 2,755 درهما إماراتيا.

السعر في الكويت 230 دينارا كويتيا.

السعر في الأردن 532 دينارا أردنيا.

السعر في تركيا 19,480 ليرة تركية.

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