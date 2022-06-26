“ببطارية فائقة”.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 12 VIP

أفصحت شركة انفينكس عن الهاتف جديد Infinix Note 12 VIP ضمن سلسلة هواتف Note 12 والذي يتميز بالعديد من المواصفات والامكانيات الرائعة، حيث يأتي الهاتف ببطارية يتم شحنها بشكل سريع للغاية وقوتها تبلغ 120 واط، وتجعل الهاتف يتم شحنه في 17 دقيقة بشكل كامل، الجدير بالذكر أن خاصية الشحن السريع لا يدعهما أي هاتف ضمن سلسلة Note 12 إلا هاتف Infinix Note 12 VIP الجديد.

مواصفات هاتف Infinix Note 12 VIP

• يتميز هاتف Infinix Note 12 VIP بمواصفات كثيرة ومميزة لا توجد في أي جهاز آخر من نفس السلسلة.

• شاشة هاتف Infinix Note 12 VIP قياسها 6.7 بوصة ونوعها AMOLED وجودتها FHD Plus وبمعدل تحديث 120 هيرتز.

• المعالج المتواجد في الهاتف هو Helio G96 بمعمارية 12 نانو متر من شركة ميدياتيك.

• معالج الرسوميات في الجهاز نوعه Mali-G57 MC2.

• الأندرويد في الجهاز هو 12 ويعد أحدث إصدار للتشغيل، و الواجهة للجهاز هى واجهة انفينيكس الحديثة XOS 10.6.

• توفر شركة انفينيكس الهاتف بإصدارين مختلفين، وهما 8 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا، و8 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا.

• بطارية الجهاز معدلها 4500 مللي أمبير وبها إمكانية الشحن السريع.

• كاميرا الهاتف الأساسية تأتي بدقة 108 بكسل وفتحة عدستها F/1.75.

سعر هاتف Infinix Note 12 VIP

• هاتف Infinix Note 12 VIP بلغ سعره 290 يورو في الخارج.