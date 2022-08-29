ببطارية فائقة.. سعر ومواصفات جوال OnePlus Ace Pro
أطلقت شركة وان بلس الصينية، وحش الفئة المتوسطة جوال OnePlus Ace Pro بالأسواق خلال الشهر الجاري، ووفرت الشركة بالجوال مواصفات تجعله يتفوق على منافسيه من نفس الفئة، إذ اتسمت جوالات Ace التي تقدمها الشركة للمستخدمين، بقوة شحنها، وخلال السطور التالية نستعرض بالتفصيل مواصفات الجوال والكاميرا والبطارية وغيرها، فتابعونا.
مواصفات كاميرا جوال OnePlus Ace Pro
بإمكانيات رائدة، تم إطلاق جوال ون بلس ايس برو في الأسواق، وفيما يلي أبرز مواصفاته:
|نظام التشغيل
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|نوع المعالج
معالج الرسوميات
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|الجسم الخارجي
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|الشاشة
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|البطارية
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|الذاكرة الداخلية
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|الذاكرة الخارجية
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|الصوت
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|مستشعر البصمة
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كاميرا جوال ون بلس ايس برو الجديد
بمواصفات كاميرا مناسبة، زودت شركة ون بلس هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Ace Pro، والتي اتسمت بما يلي:
|الكاميرا الخلفية
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|إضافات الكاميرا
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|الكاميرا الأمامية
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سعر جوال ون بلس ايس برو
تم طرح جوال OnePlus Ace Pro بأسواق الصين بسعر بلغ 518 دولار أمريكي، بينما جاء سعره في الأسواق العربية كما يلي:
- بلغ سعر بيع الجوال في السعودية 1950 ريالًا سعوديًّا.
- وفي مصر بلغ سعر بيع الهاتف 9900 جنيه مصري.
- أما في العراق فبلغ سعر البيع 756,540 دينارًا عراقيًّا.