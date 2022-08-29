ببطارية فائقة.. سعر ومواصفات جوال OnePlus Ace Pro

أطلقت شركة وان بلس الصينية، وحش الفئة المتوسطة جوال OnePlus Ace Pro بالأسواق خلال الشهر الجاري، ووفرت الشركة بالجوال مواصفات تجعله يتفوق على منافسيه من نفس الفئة، إذ اتسمت جوالات Ace التي تقدمها الشركة للمستخدمين، بقوة شحنها، وخلال السطور التالية نستعرض بالتفصيل مواصفات الجوال والكاميرا والبطارية وغيرها، فتابعونا.

مواصفات كاميرا جوال OnePlus Ace Pro

بإمكانيات رائدة، تم إطلاق جوال ون بلس ايس برو في الأسواق، وفيما يلي أبرز مواصفاته:

نظام التشغيل أندرويد 12. نوع المعالج معالج الرسوميات Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus ثماني النواة.

Adreno 730. الجسم الخارجي الأبعاد: 6.42 × 2.97 × 0.35 بوصة.

الوزن: 203.5 جرام.

الخامات: الواجهة من زجاج غوريلا 5، بخلفية من الزجاج وإطار من الألومنيوم.

الألوان: متوفر باللون الأسود، واللون الأخضر. الشاشة النوع: Fluid AMOLED.

الدقة: 1080 × 2412 بكسل.

الحجم: 6.7 بوصة.

نسبتها من الجوال: 87.9٪.

معدل التحديث: 120 هرتز.

مميزات أخرى: HDR10+ / 950 nits. البطارية النوع: ليثيوم بوليمر.

السعة: 4800 مللي أمبير.

قوة الشحن: 150 واط. الذاكرة الداخلية النسخة الأولى: 256 جيجا بايت/ 12 جيجا بايت.

النسخة الثانية: 512 جيجا بايت/ 16 جيجا بايت. الذاكرة الخارجية لا يدعم. الصوت يدعم مكبر صوت، مع سماعات ستيريو.

ولا يوجد منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. مستشعر البصمة مستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة.

مستشعر بصري.

كاميرا جوال ون بلس ايس برو الجديد

بمواصفات كاميرا مناسبة، زودت شركة ون بلس هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Ace Pro، والتي اتسمت بما يلي:

الكاميرا الخلفية ثلاثية.

الأولى للزاوية العريضة، دقتها 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.8.

الثانية للزاوية العريضة جدًا، دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.2.

الثالثة للزاوية الماكرو، دقتها 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. إضافات الكاميرا فلاش LED مزدوج/ بانوراما/ HDR.

جودة تصوير الفيديوهات: [email protected], [email protected]/60/120fps; gyro-EIS. الكاميرا الأمامية كاميرا واحدة دقتها 16 ميجا بكسل بزاوية عريضة، وبفتحة عدسة f/2.4.

جودة تصوير الفيديوهات: [email protected]

سعر جوال ون بلس ايس برو

تم طرح جوال OnePlus Ace Pro بأسواق الصين بسعر بلغ 518 دولار أمريكي، بينما جاء سعره في الأسواق العربية كما يلي: