ببطارية عملاقة.. سعر ومواصفات هاتف oppo A97 5G الذكي الجديد

أعلنت الشركة الصينية الشهيرة OPPO الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن إطلاقها هاتفاً ذكياً جديداً يحمل اسم oppo A97 5G وذلك خلال الفترة القصيرة الماضية، وجاء هذا الهاتف الجديد بمواصفات جبارة وسعر اقتصادي يناسب الكثير من المستخدمين حيث حرصت شركة أوبو على توفير إمكانات مميزة في هاتفها الجديد وتوفيره بسعر مناسب لجذب عدد كبير من المستخدمين ولنيل إعجابهم. في هذا المقال سنوضح مواصفات وإمكانيات هاتف oppo A97 5G الجديد.

مواصفات هاتف oppo A97 5G الذكي الجديد

يأتي هاتف Oppo A97 5G بشاشة رائعة بقياس 6.65 بوصة، وهي من نوع LCD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

الكاميرا الأمامية على هيأة نوتش في الشاشة، وهي مخصصة لالتقاط الصور والفيديوهات بجودة عالية وتبلغ دقتها 8 ميجا بكسل.

معالج الهاتف رائع وهو من نوع Dimenity 810 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية.

ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12جيجابايت رام.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12.

واجهة المستخدم ColorOS 12.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثنائية الأساسية منها تعمل بدقة 48 ميجا بكسل والثانوية المساعدة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش LED .

بطارية الهاتف عملاقة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، و تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات.

الهاتف يعتبر خفيف الوزن حيث يزن كاملاً حوالي 188 جراماً.

الهاتف به فتحة بطاقة SIM مزدوجة و منفذ USB من نوع C.

الهاتف يدعم WiFi و يدعم تقنيات Bluetooth و GNSS .

يحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليمتر و مستشعر لبصمة الإصبع مثبت بجانب الهاتف.