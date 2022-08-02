ببطارية ضخمة وسعر رخيص.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo A97 5G 

أعلنت الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أوبو Oppo عن إطلاقها هاتفًا ذكيًا جديدًا وأطلقت عليه اسم Oppo A97 5G، حيث يأتي داعمًا لشبكات الجيل الخامس ويأتي الهاتف بسعر اقتصادي مناسب للجميع، مع عدد من المواصفات المميزة. في السطور التالية نوضح مواصفات وسعر هاتف Oppo A97 5G الجديد.

مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A97 5G

شاشة الهاتف تأتي قياسها 6.56 بوصة، نوعها LCD، وتعمل بدقة عرض 2408 x 1080 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية نوع Dimenity 810.

ذاكرة الوصول العشوائي سعتها 12 جيجابايت رام وذاكرة التخزين الداخلية سعتها 256 جيجابايت.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية الأساسية منها تعمل بدقة 48 ميجا بكسل، بجانب كاميرا ثانوية مساعدة بدقة 2 ميجا بكسل، مع وجود فلاش LED.

كاميرا السيلفي الأمامية لالتقاط الصور والفيديوهات تأتي على هيأة نوتش في الشاشة وتعمل بدقة 8 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف عملاقة و تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويعتبر هاتف أوبو الجديد خفيف الوزن إلى حد ما حيث يزن بالكامل حوالي 188 جرامًا.

الهاتف به بعض المميزات الأخرى حيث يوجد به فتحة بطاقة SIM مزدوجة و يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و WiFi و Bluetooth و GNSS، بالإضافة إلى منفذ USB من نوع C، ويوجد أيضًا مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر ومستشعر لبصمة الأصابع مثبت بجانب الهاتف.