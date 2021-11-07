ببجي نيو ستيت PUBG NEW STATE تعلن عن ميزات جديدة للعب

تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب القتالية والتى لها نسبة جمهور عالية جداً، فهي اللعبة القتالية المحببة للاطفال والمراهقين والشباب وحتى الفتيات أيضاً حيث يقضون أغلب أوقاتهم في ممارستها، وقد تم إطلاق اللعبة في نهايات عام 2017، لتحقق نجاحاً باهراً وكبيراً، وكانت شركة Krafton المطورة للعبة قد أعلنت و بالتعاون مع استوديوهات تطوير PUBG عن الإصدار الجديد من اللعبة والذي أطلقت عليه PUBG new State، مواصفات اللعبة الجديدة هو محور وأساس الأسطر القادمة.

لعبة ببجي نيو ستيت

تدور أحداث لعبة في المستقبل في عام 2051

لم تتبنى اللعبة مفهوم مستقبلي تمامًا، بل اختارت عصر مستقبلي قريب نسبيًا.

تعتمد اللعبة كذلك على مفهوم الباتل رويال، وهو المفهوم الذي قدمته لعبة PUBG على أجهزة الحاسب الشخصي، ثم تم تقديمه للهواتف الذكية من خلال PUBG Mobile، ثم انتقل لعدد من الألعاب الأخرى.

تتمحور تجربة اللعب حول منافسة تدور بين مئة لاعب ضمن الخريطة، والتي تتقلص مع مرور الوقت، حتى يتمكن فريق واحد أو لاعب واحد من النجاة و يفوز بالمباراة.

تضم محتوى أكبر من أن يتم إضافته كوضع لعب جديد في اللعبة الأصلية.

توجه اللعبة مستقبلي إلى حد كبير وهو ما يظهر من خلال الرسومات.

عددًا جديداً من المركبات والأسلحة الجديدة.

الطائرات المسيرة مثل التى ظهرت في لعبة Call of Duty: Mobile.

تقدم اللعبة مستوى مرتفع من الرسومات والجودة.

تضم اللعبة مميزات وخواص جديدة لم تظهر من قبل، مثل اللفات القتاية أو تنفيذ تعديلات وتخصيصات على الأسلحة الخاصة باللاعب إلى جانب المركبات الجديدة والمتنوعة شكلاً واستخداماً.

ميزات ببجي نيو ستيت

تميزت PUBG نيو ستيت بعدة مواصفات من أهمها:

تطوير شكل الهولو القديم والمتعارف عليه، ليشبه الى حد قريب الشكل في لعبة كول اوف ديوتي.

جرافيك العالي الجودة الذي سوف تحمله لعبة ببجي الجديدة وذلك حسب الاعلان الذي تم نشره من قبل الشركة المطورة.

من الاضافات التي تم تطويرها هو الزون (zone)، والتي متعارف عليها انها عبارة عن غاز يبدأ بمحاصرة اللاعبين الذين يبقون خارج منطقة اللعب (الزون) ويضعف من قدرة اللاعب الى ان يموت اذا بقي فيها.

تضيف ميزة جديدة تسمى trunk يستطيع اللاعب من خلالها تخزين الأسلحةوالمواد الاستهلاكية والدروع.

العودة لوضع Team Deathmatch، والذي تأتي أحداثه في خريطة المحطة الجديدة والتى تحتوي على صناديق تخزين الأسلحة، وهذه الخريطة مناسبة للقتال القريب.

موعد إطلاق لعبة ببجي نيو ستيت

ينتظر هواة ببجي الموعد الرسمي لانطلاق اللعبة، وكانت الشركة المطورة قد أعلنت أنه سيتم إطلاق اللعبة رسمياً مع التحديثات الجديدة في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.