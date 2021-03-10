ببجي موبايل 1.3 : تعرف على التحديث الجديد

بواسطة مباركة أوران

أصبح الكثيرون من الأشخاص خاصة العرب يحاولون التعرف على تحديث ببجي الجديد، بعد أن كشفت شركة ببجي عن إطلاقها للتحديث الجديد إصدار 1.3.

ببجي موبايل 1.3 : تعرف على التحديث الجديد 1 10/3/2021 - 2:37 م

تحديث ببجي موبايل 1.3، الذي تم إصداره للاعبين في جميع أنحاء العالم يأتي مع مجموعة من الترقيات الجديدة. يوفر آخر تحديث لـ ببجي موبايل أوضاعا وأسلحة ومركبات جديدة للعبة. كجزء من الذكرى السنوية الثالثة، سيحصل اللاعبون على 3000 قوة معركة و 100 AG وجلد Pan لمدة 3 أيام. يجلب التحديث الجديد أيضًا وضعًا جديدًا يسمى PUBG Mobile Hundred Rhythms.

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وفقًا لملاحظات التصحيح ببجي موبايل 1.3، ستتوفر Hundred Rhythms على خريطة Erangel مع شارة الموسيقى. هناك أيضًا وضع حيل المهرجين جديد قادم من ببجي موبايل اعتبارًا من 31 مارس. سيتعين على اللاعبين جمع رموز المهرج لاستبدالها بالعناصر الموجودة في متجر المهرج، وفقًا لموقع سبورت كيدا.

التحديث الجديد يجلب أيضًا أسلحة ومركبات جديدة. تم تقديم قناص جديد يعمل بطلقات عيار 7.62 ملم يسمى Mosin-Nagant.

كما تقدم سيارة Motor Glider في Erangel و Miramar. تنتشر السيارة الجديدة المكونة من شخصين بشكل عشوائي في الخريطة.

تحميل لعبة ببجي موبايل 1.3

يمكن الآن تحميل ببجي موبايل 1.3 من خلال متجر «أب ستور» في حال كان الشخص يستخدم نظام ios ومن متجر «جوجل بلاي» إذا كان المستخدم يتبع نظام تشغيل الأندرويد.

يعلم أيضا فقد تم صدور جميع الملاحظات التصحيحة الكاملة للتحديث ببجي موبايل 1.3 من قبل مطورو اللعبة، ووسيكون متاح في التحديث الجديد أوضاع لعب جديدة وأسلحة نارية ومركبات و والمزيد من الميزات الجديدة في  لعبة ببجي موبايل 1.3.

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مباركة أوران

كاتيا كاتبة جزائرية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الإقتصاد ،عاملة في مؤسسة تعليمية،كاتبة محتوى فى نجوم مصريه
لدي خبرة في كتابة المقالت في عديد المواقعة وتمكنة في عدة موضوعات منها :
اخبار الجزائر
الاخبار التقنية
الاخبار العالمية والعربية


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