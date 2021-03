ببجي موبايل 1.3 : تعرف على التحديث الجديد

أصبح الكثيرون من الأشخاص خاصة العرب يحاولون التعرف على تحديث ببجي الجديد، بعد أن كشفت شركة ببجي عن إطلاقها للتحديث الجديد إصدار 1.3.

تحديث ببجي موبايل 1.3، الذي تم إصداره للاعبين في جميع أنحاء العالم يأتي مع مجموعة من الترقيات الجديدة. يوفر آخر تحديث لـ ببجي موبايل أوضاعا وأسلحة ومركبات جديدة للعبة. كجزء من الذكرى السنوية الثالثة، سيحصل اللاعبون على 3000 قوة معركة و 100 AG وجلد Pan لمدة 3 أيام. يجلب التحديث الجديد أيضًا وضعًا جديدًا يسمى PUBG Mobile Hundred Rhythms.

وفقًا لملاحظات التصحيح ببجي موبايل 1.3، ستتوفر Hundred Rhythms على خريطة Erangel مع شارة الموسيقى. هناك أيضًا وضع حيل المهرجين جديد قادم من ببجي موبايل اعتبارًا من 31 مارس. سيتعين على اللاعبين جمع رموز المهرج لاستبدالها بالعناصر الموجودة في متجر المهرج، وفقًا لموقع سبورت كيدا.

التحديث الجديد يجلب أيضًا أسلحة ومركبات جديدة. تم تقديم قناص جديد يعمل بطلقات عيار 7.62 ملم يسمى Mosin-Nagant.

كما تقدم سيارة Motor Glider في Erangel و Miramar. تنتشر السيارة الجديدة المكونة من شخصين بشكل عشوائي في الخريطة.

🎂 The 3rd Anniversary – Hundred Rhythms 1.3.0 Update is NOW LIVE! 🎂 Use mesmerizing music abilities in Hundred Rhythms Mode to take your defenses and attacks to a whole new level 🎶⭐ #hundredrhythm #pubgmobile

Hop into game and try it out now! 🔗 https://t.co/u9xJDVFxzG pic.twitter.com/Gur7c5VRf3

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 9, 2021