ببجي موبايل تحظر آلاف الحسابات بشكل عشوائي وتوجه رسالة للاعبين

أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، عن قيامها بحظر 864676 حسابًا بشكل نهائي، لافتة إلى أنها ستواصل حظر الآلاف من الحسابات بشكل عشوائي خلال الفترة المقبلة في حالة ثبوت تورطها في أعمال الغش والتحايل والهاكرز، وذلك في إطار ما أوضحناه سابقًا بأن اللعبة تنوي وضع برنامج مطور للقضاء على ظاهرة الغش والتحايل، كما أنها ستعمل على الحظر الفوري لأي حساب يتسبب في سرقة مجهود الآخرين، وذلك بعدما اشتكى الملايين من انتشار الحسابات الوهمية.

حظر كبير لحسابات ببجي

وأقدمت ببجي في خطوة ربما قد تكون الأولى من نوعها منذ انطلاقها قبل سنوات، على حظر ما يقارب المليون حساب نشط، بسبب اتباعه نشاط غير شرعي في اللعب والفوز، وتضمنت عمليات الحظر جميع أنواع الحسابات، فتم حظر أكثر من 48% من الحسابات من النوع البرونزي و10% من الحسابات الفضية، ونسبة 9% من الحسابات الماسية، بالإضافة إلى 7% من الحسابات الذهبية وأخرى متنوعة، وسط توقعات بمواصلة الحظر خلال الفترة المقبلة.

أنواع الغش المحظر

مع العلم أن اللعبة تقوم بعملية الحظر لكل حساب يثبت تورطه في عملية خداع أو نصب أو تحايل، وقسمت أنواع الحظر للحسابات كالآتي:

19% من الحسابات المحظورة بسبب تعديل نموذج الشخصية.

18% مما تم حظره بسبب تخطي السرعة المحددة واختراقها.

19% بسبب اختراق التصويب التلقائي.

18% بسبب رؤية أشعة إكس.

17% بسبب ما أسمته تعديل تلف المنطقة.

9% لأسباب متنوعة أخرى.

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وتوجه رسالة للاعبين

ووجهت pubg mobile بتلافي أسباب الوقوع في الحظر، والبعد قدر المستطاع عن الأنواع التي تتسبب في حظر الحسابات، لاسيما وأن التحديثات الجديدة قد تتضمن وسائل أخرى لكشف طرق التحايل مهما كانت قوة اختراقها، وأنها لن تتوانى في الحفاظ على شرعية وسلامة وصحة اللعب السليم داخل البيئة.