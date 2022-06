بايو تيك توك جاهز 2022

إليكم 100 بايو تيك توك جديد، يمكنك الحصول عليه مجانا، من خلال نسخ البايو ولصقه في حسابك التيك توك. منها بايوهات تيك توك عربي، وإنجليزي، ومزخرفة.

ما هو بايو تيك توك؟

بايو تيك توك أو bio tiktok، هي كلمة باللغة الإنجليزية، وتعني السيرة الذاتية على تيك توك، يتم استخدام السيرة الذاتية داخل تطبيق تيك توك لكتابة معلومات عن كل مستخدم في التطبيق. وتظهر السيرة الذاتية أسفل اسم حسابك في تك توك على ملفك الشخصي.

يمكن أن تحتوي السيرة الذاتية على معلومات عملك واهتماماتك، ومعلومات شخصية عنك، أو قد تكون تحتوي على خواطر أو أي شيء آخر.

يتيح لك تيك توك إمكانية كتابة السيرة الذاتية الخاصة بك باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى، كذلك يسمح بوضع رموز وزخرفة للحروف وخلافه.

وسوف نساعدك في كتابة بايو تيك توك جيد، من خلال عرض بعض من بايوهات تيك توك جميلة، يمكن اقتباسها بسهولة.

إن أردت زيادة متابعين تيك توك أو الحصول على يوزرات تيك توك ممتازة، يمكنك العثور على ذلك عبر موقعنا.

بايوهات التيك توك:

بايوهات مزخرفة تيك توك:

بايوهات إنجليزي تيك توك:

يظل الرجل طفلاً حتى تموت أمه ، فإذا ماتت شاخ فجأة

A man will continue acting like a child until his mother’s death, then he will age in a sudden

إذا لم تكن تعلم أين تذهب ، فكل الطرق تؤدى إلى هناك

If you don’t have an objective in life, any cause could be one

يوجد دائماً من هو أشقى منك ، فابتسم

There is always one who suffers more than you do, so you should be optimistic

إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة

If you have been betrayed from behind the scene, then you should be proud because you are the only one who is in front

عندما تحب عدوك يحس بتفاهته

When you love your enemy is when he feels of his emptiness

كلنا كالقمر .. له جانب مظلم

We are all like the bright moon, we still have our darker side

الكلام اللين يغلب الحق البين

The soft words are more powerful than the naked truth

لعين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئاً

The eye which doesn’t know the meaning of tears, it doesn’t know anything opf value

لا تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره

Don’t challenge someone whao has nothing to loose

لا خير في يمنى بغير يسار

No benefit of a right without a left.

المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز

If the loser keeps his smile the winner will loose the thrill of victory.