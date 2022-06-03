بايو تيك توك جاهز 2022

إليكم 100 بايو تيك توك جديد، يمكنك الحصول عليه مجانا، من خلال نسخ البايو ولصقه في حسابك التيك توك. منها بايوهات تيك توك عربي، وإنجليزي، ومزخرفة.

ما هو بايو تيك توك؟

بايو تيك توك أو bio tiktok، هي كلمة باللغة الإنجليزية، وتعني السيرة الذاتية على تيك توك، يتم استخدام السيرة الذاتية داخل تطبيق تيك توك لكتابة معلومات عن كل مستخدم في التطبيق. وتظهر السيرة الذاتية أسفل اسم حسابك في تك توك على ملفك الشخصي.

يمكن أن تحتوي السيرة الذاتية على معلومات عملك واهتماماتك، ومعلومات شخصية عنك، أو قد تكون تحتوي على خواطر أو أي شيء آخر.

يتيح لك تيك توك إمكانية كتابة السيرة الذاتية الخاصة بك باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى، كذلك يسمح بوضع رموز وزخرفة للحروف وخلافه.

وسوف نساعدك في كتابة بايو تيك توك جيد، من خلال عرض بعض من بايوهات تيك توك جميلة، يمكن اقتباسها بسهولة.

إن أردت زيادة متابعين تيك توك أو الحصول على يوزرات تيك توك ممتازة، يمكنك العثور على ذلك عبر موقعنا.

بايوهات التيك توك:

ما همني ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ وراي ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭﻱ يأكل / ﺗﺒﻦ /. >> ﺣﺪﻫﺎ قوية وٍووش ذنبـيَ !! إذا الـزينَ ” عمـيَ ” والحـلا ” خالي “ والحاجة إلى ع بـالي …~{ أسويها الحياة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﺨﻮﺭ فلا ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﺟﻤﻌﻬﺎ ﻭ ( ﺍﻓﻠﻊ ) إلى ﺑﺎﻁ ﺟﺒﺪﻙ ﻭﺣﺪﻩ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﻏﺜﺘﻨﻲ ﺣﻄﺖ ﻧﻔﺲ ﺳﺘﺎﺗﻴﻮﺱ إلى ﺣﺎﻃﺘﻬﺎ ﺟﺎﻥ أحط النصيب / الناس / قسوة وقتَنا : مو بأيدينا هـ الثلاثة , يخضعون العواذل { عيدهم } بـفْراقَنا” فرصة ” أعدائي فـغيابي / يطلعون لنجعل أرواحنا المنهكة ترتاح بذكره فالقرب منه أعظم راحة من رطب قلبه  بذكر الله لن يتعب من جفاف الحياة كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً بالطوب يرمي فيرمي أطيب الثمر إذا گان جرحگ العتب في گلامي سلامه ” إحساسك ” إذا عندگ إحساس اللي ما يملك الأسدي .. غيرْ فمـّه ! خلـّه يهآ آ آيط لينْ مآيأذنْ الصبح أصبر على المقسوم لو فيه حرمان .. يمكن يصير بآخر الوقت ,, خيره ربي أنزع منْ قلبِي تلكْ الأشياء التي تؤلمُني فقد خا آ بالظن بالكثير : صحيح إنكـ تمون وَتمون لكـن الشخص لا أخطآ ٌٌ يقل احترامه تِدرِيْ متِى الجرِحً يبِطيْ وِقعه وِيأإلمْ لآجأإكْ منِ ناسا أنتْ ؛فعلا تحترِمهأإ.

بايوهات مزخرفة تيك توك:

‏كبير في عين نفسي لا تهمني نظرة أحد لي💙. وُأنـِِـِـتـٌـٌٌـ عٌـِـِِـِـنـِِـِـڊي كُـُروُحـًـًًـًًًـًًـًـي بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌلُـِـِِـِِِـِِـِـ أنـِِـِـتـٌـٌٌـ مـْـْْـْنـِِـِـها أحـًـًًـًًًـًًـًـبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌ حينماأشعرر ان مشااعري قد يُستهان بها عندما تريد قتل أحد، استعمر قلبهثم أرحل ببطء ورثت كبرياء : يستطيع ان يخسرني الاغلى ! وكُہلہ طہابخہ سہم سہوفُہ يہأكُہلہه وكُہلہ حہافُہر بئر واقعہ فُہيہها ” وَربكَ ألاقرب و الأحن َ “ سأكون بخير فقط عندماأغادرر هذا العالم القذرربُمْآ آڪوُنْ ڛيُء لُڪنْ لُآ آمْتْلُڪ وُجﮩيُنْ 💭💔ۦ أيً عٍـألِيًىٍ مـٍ ثـْلِ ألِنـًخِلِ وًألِيًحًجٍـًيً مـٍأ أدنـًـگٍلِهـً يِــكـَوٓلــوَنٍ آٰلــٍحَـِب مِـَنٓ طٓـرِفَ وآِحِــٌد مًِــؤلٓـمٌ 😔 أللّهٓ يـْـِسَـِآعـٌـدآلـٓيحـــبَـنـيٍَّ وسَِــآـكــِتَٓ 😔 لم يقتل الحزن أحد و لكنه😔جعلنا فارغين😒من كل شيء لا تخلط بين شخصيتي واسلوبي…. فشخصيتي هي…اناااا واسلوبي يعتمد عليك سأعيش رغ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩ الداء والأعداء إَ تنخدُع في منظر الناس يإَخۉۉڪْشف إَلبحَ‘ـِـِر .. شڪْلـہۧ حَلۉ بسُ……… ” مالح .! م̷ن̷ ل̷ا ي̷ج̷د̷ِ ل̷گ̷ ۆ̷ق̷ت̷ا ل̷ا ت̷ج̷د̷ِ ل̷ه م̷گ̷ان̷ا يمر الوقت وأنا أسأل !..متى يأرب يقرأني !! واتركه مابين الموت والجنون « ما زُالِ أُلَأِنَتِضُأر صِدَيٌقّيّ الوَفُي دخيلك ..لآتخليني عرفك أصير كتاب.

بايوهات إنجليزي تيك توك: