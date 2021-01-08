باحثون يبتكرون باور بانك خارق يشحن لاسلكيًا بالمياه الساخنة

تقنية جديدة تمكن باحثون صينيون من معهد بكين لهندسة أنظمة المركبات الفضائية، من ابتكارها وتتمثل في ابتكار باور بانك خارق يشحن لاسلكيًا باستخدام الماء الساخن لتوليد الطاقة الكهربائية لشحن الهواتف الذكية، ويعتمد هذا الابتكار حسب التقارير التقنية المتداولة على تقنية التحويل الكهروحرارية Aerospace black عالية الأداء، باستخدام تكنولوجيا الفضاء والطيران.

باور بانك خارق

طريقة عمل باور بانك المبتكر باستخدام الماء الساخن

وإن كان الابتكار الجديد بعيد نسبيًا عن التعامل التجاري، فإنه سيكون مناسبًا لهواة التخييم، أو الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن الطاقة الكهربائية من أجل شحن هواتفهم الذكية، وأشارت التقارير إلى أن التقنية المبتكرة تستخدم الحرارة المتولدة من السائل، وشحن الهاتف الذكي مباشرة، وتوضيحًا لهذه الآلية ذكرت التقارير أنه عند صب الماء الساخن في الكوب سيبدأ الهاتف في استقبال الشحن بشكل مباشر.

ميزات باور بانك المبتكر

ومع انتشار الهواتف الذكية في العالم بشكل واسع فقد أصبح استخدام أجهزة الباور بانك بذات الأهمية وكما يعتقد الباحثون هذه التقنية تساعد المستخدم في البقاء رطبًا وشحن هاتفه بنفس الوقت، ومن ميزات هذا الجهاز أيضًا :

أنه مصمم ليكون محمولًا .

يسمح بتخزين كوب أو كوبين من الماء.

يمكنه الحفاظ على حرارته فوق 65 درجة مئوية أو أقل من 9 درجات مئوية لمدة 6 ساعات.

عندما يعمل كـ بانك طاقة، يحول الكوب الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.

وأشار الباحثون إلى أن مثل هذه الأجهزة يمكنها في المستقبل أن تدعم الشحن اللاسلكي، لذلك يمكن للمرء استخدامها بشكل أساسي في المناطق البعيدة عن مصدر الطاقة الكهرباء مثل المناطق الريفية.