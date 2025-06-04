بالفيديو.. مفاجأة بعد اختبار سقوط هاتف Galaxy S25 Edge الأنحف على الإطلاق

في خطوة جديدة نحو التصميمات فائقة النحافة، قدمت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge بسُمك لا يتجاوز 5.8 ملم، ليُصبح بذلك أنحف هاتف تنتجه الشركة على الإطلاق.

وبينما نال التصميم الرفيع إعجاب البعض لجماله وأناقة حمله، فقد أثار أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى قدرته على تحمل الصدمات والتآكل، مقارنةً بسابقيه من سلسلة Galaxy.

في اختبار حديث للسقوط أجرته قناة PBKreviews الشهيرة، تم وضع الهاتف تحت تجربة واقعية لقياس مدى تحمّله عند السقوط على الأسطح المختلفة، ورغم المفاجآت، إلا أن الهاتف أثبت قدرًا مقبولًا من المتانة، وإن لم يكن بمستوى هواتف Galaxy الأثقل والأكثر سماكة.

اقرأ أيضا: جالاكسي S25 Edge.. أنحف هاتف من سامسونج بتصميم مذهل وأداء قوي

الشاشة تنكسر لكنها تظل تعمل

الهاتف مزود بزجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 2 في واجهته الأمامية، إلا أن هذا لم يمنعه من التعرض للكسر من أول سقوط فقط، حيث ظهرت شروخ واضحة على الشاشة، رغم ذلك، ظل الهاتف يعمل بكفاءة، ما يشير إلى أن الضرر كان سطحيًا ولم يؤثر على اللوحة الداخلية أو اللمس.

السقوط الثاني: خدوش في الإطار

في السقطة الثانية، تعرّض الإطار المصنوع من التيتانيوم لبعض الخدوش البسيطة، لكنه لم يُظهر أي علامات على التشقق أو الانثناء.

تُعد هذه النقطة إيجابية بالنظر إلى النحافة الشديدة للهاتف، والتي قد توحي بهشاشة عامة، إلا أن البنية الأساسية ظلت متماسكة.

السقوط الثالث: الزجاج الخلفي والكاميرا لا ينجوان

في التجربة الثالثة، كانت النتائج أكثر ضررًا، فزجاج الخلفية المصنوع من Victus 2 تعرض للتشقق، وظهرت خدوش واضحة على عدسة الكاميرا الرئيسية، ومع ذلك، استمرت جميع وظائف الهاتف في العمل بشكل سليم، بما في ذلك الكاميرا.

اقرأ أيضا: سامسونج تستعد لإطلاق 3 هواتف من سلسلة Galaxy Z Fold7.. تسريبات تكشف المستور

التصميم على حساب المتانة؟

لا شك أن Galaxy S25 Edge يقدم تجربة فريدة لعشاق التصميمات فائقة النحافة، ولكن من الواضح أن هذه الرشاقة جاءت على حساب الصلابة، ولو بشكل جزئي. فقد أثبت الاختبار أن الهاتف يمكنه الصمود أمام بعض السقطات، لكن دون أن يضاهي متانة هواتف Galaxy الأخرى ذات البنية الأكثر سُمكًا.