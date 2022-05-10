بالفيديو أول ظهور لهاتف Oneplus Nord 2T قبل الإعلان الرسمي من الشركة

منذ شهر يناير الماضي، انتشرت الشائعات والأخبار حول الهاتف Oneplus Nord 2T الجديد وتم تسريب العديد من المواصفات والمعلومات حول هذا الهاتف.

وفي الأسبوع الماضي ظهر الهاتف عبر موقع ALIEXPRESS، في حين أن شركة OnePlus لم تذكر ذلك بشكل رسمي.

وظهر الهاتف مؤخرا على موقع يوتيوب الفيديو عن طريق المدون Sahil karoul الذي حصل على الهاتف مع صندوق المحتويات٬ حيث قال إنه اشتراها من دولة الإمارات.

ولم تختلف التفاصيل التي ظهرت في الفيديو عن التسريبات والشائعات السابقة في أي شيء، والشيء الوحيد الجديد هو أن الجهاز تم اختباره على منصة AnTuTu ومنصة Geekbench أيضًا.

وسجل هاتف Oneplus Nord 2T في الاختبار 622،964 النقاط على منصة AnTuTu، بينما حصل الهاتف على 719 نقطة في الاختبار الأساسي، فضلا عن 2760 نقطة في اختبار متعددة النواة على منصة Geekbench.

مواصفات هاتف Oneplus Nord 2T

المعالج يحتوي هاتف Oneplus Nord 2T على شريحة معالج MediaTek Dimensity 1300. الشاشة يتميز الهاتف بشاشة 6.43 بوصة AMOLED لقرار كاملة HD +، ومعدل التحديث يحتوي. الكاميرا يحتوي الهاتف على إعداد الكاميرا الثلاثي على العودة ويشمل ذلك 50 ميجابيكسل الاستشعار اليد التي تدعم OIS الاستقرار البصرية، وأجهزة الاستشعار 8 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية، وأخيرا جهاز استشعار 2 ميجا بكسل. بالإضافة إلى كاميرا 32 ميجابيكسل مع جبهته سوني IMX615 الاستشعار لأخذ صور شخصية ومكالمات الفيديو، كما أن الهاتف لديه مكبرات صوت ستيريو المزدوجة وزر التحكم تنبيهات. البطارية يأتي الهاتف مع بطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80W عبر خاصية SuperVOOC.