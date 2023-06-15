تقنية

هاتف Oppo Find X6 Pro- السعر-المواصفات

يوسف سرير

Oppo Find X6 Pro هو من أقوى موبايلات من شركة أوبو في العالم حاليًا، حيث يوفر أعلى أداء وأقوى مواصفات، فهو يقدم أقوى معالج متوفر حاليًا من كوالكوم، كما تنافس شركة أوبو به في السوق الصيني كبار الشركات الرائدة في مجال الهواتف، واليوم سنتعرف عليه عن قرب من خلال مراجعة مواصفاته.

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التصميم :

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الوزن

216 g

السُمك

9.1 mm

العرض

76.2 mm

الطول

164.8 mm

الألوان

الأسود والأخضر والبني

الحماية من الغبار والماء

IP68

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مواصفات الشاشة :

النوع

LTPO3 AMOLED

القياس

 6.82 in

الدقة

1440×3168 بكسل +2K))

التردد

120 Hz

المميزات

• خاصية Always-on display
• تقنية Dolby Vision
• تقنية +HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
•  واحد مليار لون

طبقة الحماية

زجاج غوريلا جلاس Victus 2

 

الأداء:- صورة 2 - oppo | Oppo 2023 | Oppo2023

المعالج

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

ذاكرة الوصول العشوائي

12 or 16 GB

نظام التشغيل

أندرويد 13

واجهة المستخدم

Color OS 13.1

 

الذاكرة التخزينية :

المساحة الداخلية

 256 أو 512 جيجابايت

بطاقات الذاكرة الخارجية

لا يدعم

الكاميرا :

الكاميرا الخلفية

 •  50ميجا بكسل (F/1.8)
•  50ميجا بكسل (F/2.6)
 •  50ميجا بكسل (F/2.6)

الكاميرا الأمامية

32 ميجا بيكسل لا تدعم الفلاش

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 البطارية :

البطارية

 5000mA/h

فتحة الشحن

USB Type-C 3.1

قدرة الشحن

100 w

الشحن السريع

 يدعم

الشحن اللاسلكي

50 w

الشحن اللاسلكي العكسي

10 w

الشبكة :

5G

 يدعم

NFC

يدعم
سرعة الإنترنت

شبكات 3Gتصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات4G تصل حتى 2 جيجابايت
• شبكات 5Gتصل حتى 10 جيجابايت

تشغيل خطين

يدعم

نوع شريحة  SIM

Nano sim

GPS

 يدعم

Wi-Fi

• Wi-Fi 7
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
Bluetooth

5.3

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السماعات:

منفذ سماعات 3.5 لا يدعم
السماعات الخارجية ستيريو
راديو FM لا يدعم

 

عيوب Oppo Find X6 Pro:

  •  لا يدعم الشريحة eSIM.
  •  الكاميرا الأمامية لا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k.
  • لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.
  •  لا يأتي بمنفذ سماعات الأذن 3.5 mm.
  •  لا يدعم بطاقة الميموري كارد .

سعر Oppo Find X6 Pro:-

يأتي سعر الهاتف في الأسواق العالمية بما يوازي 870 دولارًا أمريكيًا، أما في مصر فيأتي بسعر 26883 جنيهًا.

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يوسف سرير

انا يوسف سرير من مواليد 20 أبريل 1994 بالجزائر كاتب محتوى في مجال الصحة والطبخ و التقنية ومختلف المجالات المفيدة أسعى إلى تقديم محتوى راقي و متميز كما أني خريج جامعة علم النفس العمل والتنظيم بالجزائر أعمل في منصب مسيير في شركة سونا الغاز بالجزائر .

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