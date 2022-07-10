بالصور.. كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

يعتبر تردد قناة طيور الجنة 2022 من أهم الترددات الرائجة في محركات البحث في الوقت الحالي، حيث إنه يرغب الآباء والأمهات في تنزيل التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم بعد توقف البث لفترة طويلة، وقد حققت قناة طيور الجنة مشاهدات مرتفعة في فترة وجيزة من انطلاقها.

قناة طيور الجنة

أثبتت قناة طيور الجنة جدارتها في الالتزام بتعاليم الدين والعادات والتقاليد المجتمعية في الوطن العربي، حيث تخلو الأغاني والأناشيد التي تعرضها على شاشتها من أي مشاهد لا تتناسب مع الأطفال، وقد ساعد هذا في إقبال الآباء والأمهات على مشاهدة القناة لأبنائهم.

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري أو سنوي لتنزيلها، كما أن تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد من أبرز مزاياه هو إنه يعمل على جميع أنواع الريسيفرات.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

هناك خطوات لابد من اتباعها حتى يتم تنزيل قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي النايل سات بنجاح، والحطوات هي:-

قم بالضغط على زر menu الموجود بالريموت.

ستظهر لك قائمة انقر على كلمة التركيب.

ستظهر لك قائمة أخرى، اضغط على قائمة الترددات.

ستظهر لك اللوحة الخاصة بقائمة الأقمار الصناعية، وقم بالضغط على إضافة الترددات.

اكتب تردد قناة طيور الجنة 2022 وهو 11255، والاستقطاب:- أفقي، ومعدل الترميز:- 27500.

وفي النهاية اضغط على كلمة ok، لتظهر لك القناة ضمن القنوات على جهاز الريسيفر الخاص بك.

وبذلك نكون قدمنا تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات، لتتمكنوا من مشاهدة أغاني وأناشيد طيور الجنة المعروفة لدي الجميع والتي يرددها الكبار قبل الصغار.