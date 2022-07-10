تقنية

بالصور.. كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

دينا محمد علي

يعتبر تردد قناة طيور الجنة 2022 من أهم الترددات الرائجة في محركات البحث في الوقت الحالي، حيث إنه يرغب الآباء والأمهات في تنزيل التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم بعد توقف البث لفترة طويلة، وقد حققت قناة طيور الجنة مشاهدات مرتفعة في فترة وجيزة من انطلاقها.

تردد قناة طيور الجنة 2022

قناة طيور الجنة

أثبتت قناة طيور الجنة جدارتها في الالتزام بتعاليم الدين والعادات والتقاليد المجتمعية في الوطن العربي، حيث تخلو الأغاني والأناشيد التي تعرضها على شاشتها من أي مشاهد لا تتناسب مع الأطفال، وقد ساعد هذا في إقبال الآباء والأمهات على مشاهدة القناة لأبنائهم.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على جميع الاقمار الصناعية النايل سات NileSat والعرب سات

تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات والعرب سات 2022

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري أو سنوي لتنزيلها، كما أن تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد من أبرز مزاياه هو إنه يعمل على جميع أنواع الريسيفرات.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

هناك خطوات لابد من اتباعها حتى يتم تنزيل قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي النايل سات بنجاح، والحطوات هي:-

  • قم بالضغط على زر menu الموجود بالريموت.

  • ستظهر لك قائمة انقر على كلمة التركيب.

  • ستظهر لك قائمة أخرى، اضغط على قائمة الترددات.

  • ستظهر لك اللوحة الخاصة بقائمة الأقمار الصناعية، وقم بالضغط على إضافة الترددات.

  • اكتب تردد قناة طيور الجنة 2022 وهو 11255، والاستقطاب:- أفقي، ومعدل الترميز:- 27500.

  • وفي النهاية اضغط على كلمة ok، لتظهر لك القناة ضمن القنوات على جهاز الريسيفر الخاص بك.

وبذلك نكون قدمنا تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات، لتتمكنوا من مشاهدة أغاني وأناشيد طيور الجنة المعروفة لدي الجميع والتي يرددها الكبار قبل الصغار.

دينا محمد علي

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