بالصور…سعر ومواصفات لاب توب اتش بي نوت بوك 14 بوصة

لاب توب اتش بي نوت بوك 14 بوصة المميز، تقدمه لكم الشركة الأمريكية اتش بي مع معالج قوي من شركة إي أم دي اصدار Ryzen™ 3 3200U ثنائي النواه، و في هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات و مواصفات و سعر لاب توب اتش بي نوت بوك 14 بوصة مع توضيح بعض التفاصيل حول لاب توب اتش بي نوت بوك الرائع.

مواصفات لاب توب HP notebook

الشاشة بمقاس 14 بوصة FHD SVA micro-edge بإضاءة LED‏ خلفية مضادة للتوهج لتوضيح الرؤية (1920‏ ‏×‏ 1080 بكسل ‏). المعالج معالج AMD Ryzen™ 3 3200U بسرعة 2.6 جيجاهرتز ‏(‏بسرعة تصل إلى 3.5 جيجا هيرتز ، ذاكرة مؤقتة 5 ميجا بايت، عدد الانوية:‏ 2‏)‏. التخزين التخزين في لاب توب اتش بي، فهو يحتوي علي هارد بسعة 1 تيرا بايت بمعدل دوران 5400 دورة في الدقيقة الذاكرة العشوائية يحتوي أيضاً على ذاكرة عشوائية تصل الى 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 جيجا هرتز. البطارية ليثيوم ايون 3 خلايا بقدرة تصل الى 41 وات. كارت الشاشة AMD Radeon™ Vega 3 مدمج. نظام التشغيل يعمل اللاب توب اتش بي نوت بوك بأحدث انظمة مايكروسوفت Windows 10. الشبكات اللاسلكية WLAN Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1×1) واي فاي

Bluetooth® 4.2 Combo. شبكة LAN Integrated 10/100/1000 GbE LAN.

سعر لاب توب اتش بي نوت بوك 14 HP notebook

سعر لاب توب حوالي 6,699 جنيه مصري.

وفي السعودية بسعر ١٩٩٩ ريال سعودي.

صور لاب توب اتش بي نوت بوك ١٤ HP notebook 14