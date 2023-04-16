بالصور… خطوات إنشاء حساب سناب شات بدون رقم هاتف

يتساءل العديد من المستخدمين حول الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب على تطبيق سناب شات بدون الحاجة إلى استخدام رقم هاتف محمول، يمكن إتباع الخطوات التالية لإنشاء حساب سناب شات بدون رقم الموبايل.

فهذا يتيح للمستخدمين الذين لا يرغبون في تقديم رقم هاتفهم الشخصي لإنشاء حساب على تطبيق سناب شات، الاستفادة من خدمات التطبيق بكل سهولة ويسر.

خطوات إنشاء حساب سناب شات

لإنشاء حساب على تطبيق سناب شات بدون رقم الهاتف; اتبع الخطوات التالية:

يتم تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول وفتح التطبيق. ثم الضغط على زر “تسجيل” وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم. بعد ذلك يتم إدخال تاريخ الميلاد مع اليوم والشهر والسنة، ثم الضغط على زر “متابعة” للمتابعة في إنشاء الحساب. يمكن للمستخدمين تجاوز خطوة إدخال رقم الهاتف عند إنشاء حساب جديد على سناب شات، من خلال النقر على خيار “sign up with email instead”. إدخال البريد الإلكتروني المفعل الخاص بهم، سيتم إرسال رمز تحقق إلى البريد الإلكتروني الذي تم تقديمه، ويجب على المستخدمين إدخال الرمز الذي تم إرساله للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإتمام عملية إنشاء الحساب. ثم بعد ذلك تدخل كلمة المرور، ومن ثم الضغط على زر “التسجيل” والقبول من أسفل الشاشة.

طريقة تغيير اسم المستخدم في سناب شات

عندما يريد المستخدم تغيير اسم المستخدم على سناب شات، يجب عليه الذهاب إلى صفحة الحساب الخاصة به والنقر على الزر “تعديل الاسم”، ثم يتم إدخال الاسم الجديد الذي يرغب المستخدم في استخدامه، ولا يتطلب هذا الإجراء إدخال كلمة مرور جديدة، بمجرد إدخال الاسم الجديد، يتم النقر على زر “حفظ” أو “تم” لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها.

ماهو تطبيق SnapChat

سناب شات هو تطبيق تواصل اجتماعي تم إنشاؤه من قبل إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، يتيح التطبيق للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وإضافة نص ورسومات، ويتميز التطبيق بميزة الـ “ستوريز” التي تتيح للمستخدمين نشر الصور والفيديوهات لمدة محدودة قبل أن تختفي تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة، وتعرف هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة باسم “لقطات”.

الميزة الأكثر شهرة لـ”سناب شات”

يمنح سناب شات المستخدمين مهلة زمنية محددة لعرض الصور ومقاطع الفيديو المرسلة، وتتراوح هذه المهلة من ثانية واحدة إلى عشر ثوانٍ، وبعد انتهاء هذه المهلة، تتم ازالة الرسالة من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات.

ومع ذلك، فإنه قد يتم اختراق التطبيق والتمكن من حفظ الصور والفيديوهات المرسلة، لذا يجب على المستخدمين الانتباه إلى أن حفظ الصور والفيديوهات الخاصة بشخص آخر دون إذنه يعتبر مخالفًا لسياسة سناب شات وقد يؤدي إلى مسائلات قانونية.

وقد تعرض سناب شات لمحاولات استحواذ من قبل العديد من الشركات، ولكن حتى الآن لم تتم عملية الاستحواذ عليه. ويتميز التطبيق بلونه الأصفر الشهير الذي يظهر في العديد من إعلاناته ودعاياته.

سناب شات الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة بيت الشباب

وفقًا لآخر إحصائيات، فإن عدد مستخدمي سناب شات يبلغ حوالي 229 مليون مستخدم نشط يوميًا في جميع أنحاء العالم، يتم إرسال أكثر من 4 مليارات سناب يوميًا، من خلال التطبيق، مما يجعل سناب شات واحدًا من التطبيقات الأكثر شهرة في عالم التواصل الاجتماعي.

ويعتبر سناب شات خيارًا شائعًا بين الأجيال الشابة، ويتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفتيات اللذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 24 عامًا، وتتميز المنصة بالعديد من الميزات الإبداعية التي تجعلها شائعة بين جميع الفئات العمرية.