بالشرح.. كيف تجد الايفون حتى لو تم ايقاف تشغيله

دائما ما يكون الشخص عرضة لفقد هاتف الايفون الخاص به، سواء عن طريق السرقة أو نسيانه في مكان ما، وفي العادة لا يستطيع الشخص استعادة هاتف الايفون مجددا، ولذا فأن شركة “ابل” الرائدة في مجال التكنولوجيا والمصنعة الأولى لأجهزة هواتف الايفون على توسيع قدرات تطبيق Find My، بالشكل الذي يتيح للمستخدمين تحديد موقع أجهزة أيفون أو iPad أو حتى أشياء أخرى المفقودة بسهولة عبر AirTags التي تعمل بأعلى كفاءة.

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كيف تجد الايفون حتى لو تم ايقاف تشغيله

كما قامت شركة “ابل” باضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Find My، والتي تمنح المستخدمين القدرة على تحديد موقع أيفون حتى عندما ينفذ الشحن أو يتم ايقاف تشغيل الهاتف، ولكن تلك الميزة لا تعمل إلا إذا كان لديك جهاز أيفون متوافق معها، واليك قائمة بأجهزة الايفون التي تتوافق مع تلك الميزة:

آيفون 11

أيفون 11 Pro

آيفون 11 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

أيفون 12 Pro

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13

طريقة تشغيل تطبيق find my

والآن سنشرح لكم بالخطوات طريقة تشغيل تطبيق Find My للعثور على الايفون المفقود: