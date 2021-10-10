بالشرح.. كيف تجد الايفون حتى لو تم ايقاف تشغيله
دائما ما يكون الشخص عرضة لفقد هاتف الايفون الخاص به، سواء عن طريق السرقة أو نسيانه في مكان ما، وفي العادة لا يستطيع الشخص استعادة هاتف الايفون مجددا، ولذا فأن شركة “ابل” الرائدة في مجال التكنولوجيا والمصنعة الأولى لأجهزة هواتف الايفون على توسيع قدرات تطبيق Find My، بالشكل الذي يتيح للمستخدمين تحديد موقع أجهزة أيفون أو iPad أو حتى أشياء أخرى المفقودة بسهولة عبر AirTags التي تعمل بأعلى كفاءة.
كيف تجد الايفون حتى لو تم ايقاف تشغيله
كما قامت شركة “ابل” باضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Find My، والتي تمنح المستخدمين القدرة على تحديد موقع أيفون حتى عندما ينفذ الشحن أو يتم ايقاف تشغيل الهاتف، ولكن تلك الميزة لا تعمل إلا إذا كان لديك جهاز أيفون متوافق معها، واليك قائمة بأجهزة الايفون التي تتوافق مع تلك الميزة:
- آيفون 11
- أيفون 11 Pro
- آيفون 11 برو ماكس
- آيفون 12
- آيفون 12 ميني
- أيفون 12 Pro
- آيفون 12 برو ماكس
- آيفون 13
- آيفون 13 ميني
- آيفون 13 برو
- آيفون 13
طريقة تشغيل تطبيق find my
والآن سنشرح لكم بالخطوات طريقة تشغيل تطبيق Find My للعثور على الايفون المفقود:
- قم بالتوجه إلى خيار الاعدادات الموجود على هاتفك.
- قم بالضغط على اسمك.
- قم بالضغط على ايقونة Find My أيفون وقم بتشغيل التبديل أمامه.
- عليك أيضا تفعيل خيار Find My network، وهي ستتيح لك العثور على جهاز أيفون عندما يكون غير متصل بالانترنت.
- تأكد من تفعيل خيار إرسال آخر موقع ، سيؤدي هذا إلى إرسال آخر موقع لجهاز أيفون إلى حساب أبل الخاص بك عندما تكون البطارية منخفضة.
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