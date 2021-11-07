بالشرح.. طريقة إصلاح ملفات الوورد التالفة بسهولة

كلا منا قد يمتلك ملفات ورد على جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وبالطبع فأن تلك الملفات تشمل على الكثير من البيانات الهامة مثل بيانات عن العمل أو بيانات شخصية، ولكن تلك الملفات تكون معرضة للتلف خاثة في حالة دخول فيروس إلى الجهاز، وحينها قد لا نكون قادرين على فتحها، أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن جهاز الكمبيوتر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف نسخة الويندوز.

طريقة إصلاح ملفات الوورد التالفة

وعندما تتلف ملفات مايكروسوفت Word .doc وdocx لعدة أسباب ولا يمكن فتحة بسهولة، فأنه يمكنك اتباع الخطوات التالية لإصلاح الملف التالف:

قم بفتح برنامج Microsoft Word على جهازك.

من أعلى الصفحة، اضغط على كلمة ملف File، ثم قم بتحديد موقع الملف التالف في مربع الحوار، ثم اضغط “فتح”.

اضغط على السهم الموجود بجانب الزر “فتح”،ثم انقر فوق فتح وإصلاح.

خلال ثواني، سيحاول البرنامج اصلاح الملف وفتحه في نافذة جديدة.

بعد فتح الملف، يمكنك حفظه مجددا على الجهاز.

إصلاح ملفات الوورد التالفة ببرنامج 7-Zip

ومن خلال برنامج 7-Zip يمكنك أيضا اصلاح ملفات الوورد التالفة من خلال خاصية 7-Zip File Manager، فقط اتبع ما يلي: