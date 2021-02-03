بالرغم من عدم توافر خيار التنزيل، ولكن بثلاث خطوات فقط يمكنك بها تنزيل الصور والفيديوهات من تطبيق انستجرام على هاتفك

يعد تطبيق انستجرام واحداً من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعاً بسبب احتواءه على الكثير من الخصائص التي لا توجد في بعض التطبيقات الأخرى.

وحظي التطبيق على اهتمام كبير من الشباب وكبار السن أيضا حيث يتيح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات التي تتعلق بنشاطاتهم اليومية، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن التطبيق يفتقر لبعض الخيارات الرئيسية التي يبحث عنها المستخدمين بشكل رئيسي عند دخولهم التطبيق لأول مرة ومن أبرز الخيارات الرئيسية خيار تنزيل الصور ومقاطع الفيديو من التطبيق، لذلك من خلال مقالنا هذا سنشرح خطوات تنزيل الصور ومقاطع الفيديو من التطبيق.

الخطوات..

هناك العديد من التطبيقات التي تتيح لك تحميل الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق انستجرام ستقوم بملء مساحة هاتفك بمجرد تحميلها على هاتفك الخاص ولكن يعد ” Ingramer ” هو المفضل لدى الجميع بحيث يمكنك الدخول عليه و تحميل الصور والفيديوهات التي تعجبك من على تطبيق انستجرام.

1- انسخ رابط الفيديو أو الصورة التي ترغب في تحميلها من خلال الضغط على خيار “Copy Link” الموجود أعلى الفيديو.

2- بعد ذلك انتقل إلى ” Ingramer ” وقم بزيارة علامة تبويب الفيديو ثم الصق الرابط الذي نسخته من قبل وانقر على زر البحث.

3- اضغط على خيار التنزيل اسفل الفيديو الذي ظهر على الموقع وسيبدأ التنزيل على الفور.