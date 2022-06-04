بالرغم من خسارتها 12 مليار دولار بسببه.. آبل تستعد لإطلاق محرك بحث ينافس جوجل

لا يختلف اثنين على قوة وأهمية محرك البحث “جوجل” المملوك لشركة google” والذي يعد واحدًا من أهم وأشهر محركات البحث إن لم يكن هو الأهم، ولكن هل يأتي منافس بحجمه؟

آبل تجهز محركًا بحثيًا ينافس جوجل

الإجابة جاءت بها شركة آبل التي قال عنها تقرير لموقع “Apple Insider”، أن آبل، تقوم حاليًا بتطوير محرك بحث ويب خاص بها، يهتم بالمستخدم ومشابها لمحرك بحث نظيرتها الأميركية Google.

تقرير “gizchina” يؤكد عزم آبل على إطلاق منافس جوجل البحثي

ووفقًا لتقرير آخر صادر من موقع “gizchina”، فإن هناك عددًا من الأقاويل السابقة تتحدث عن احتمالية إنشاء شركة آبل محرك بحث افتراضي لهواتف “آيفون” من أجل منافسة “جوجل”، وعلى الرغم من أن التقرير لم يكشف معلومات جديدة حول الأمر، إلا أنه يؤكد أن عملاقة التقنية الأميركية تعمل بالفعل على محرك خاص بها مما يوضح أن الأمر ليس شائعة وأن الشركة تقترب من إطلاقه.

آبل تخسر 12 مليار دولار بسبب محركها الجديد

على الرغم من أن محرك البحث الجديد لشركة آبل سيجعلها تستغني عن خدمات جوجل التي تزود هواتف آيفون بمحركها البحثي، إلا أنه سيكون بمثابة فقدان لثروة كبيرة.

حيث إنه من المعروف أن شركة غوغل تدفع كل عام مبلغ يتراوح بين 8 و12 مليار دولار أميركي لشركة آبل، من أجل أن يستمر محرك جوجل هو محرك البحث الأساسي في هواتف “آيفون”.

هل يصبح المحرك الجديد سببًا للاستغناء عن جوجل؟

على الرغم من أن ما تحصل عليه شركة آبل عملاق التقنية الأمريكية، والذي قدره المتخصصون بما يصل ل20% من أرباحها إلا أنه من المتوقع أن تستغنى آبل عن التعاقد مع شركة جوجل بهدف امتلاك جميع الخدمات التي تقدم على أجهزتها وبالتالي ضمان المزيد من الإيرادات عن طريق الإعلانات على محركها البحثي الجديد بعد إطلاقه.

متى تطلق آبل محركها البحثي؟