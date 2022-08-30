بالخطوات كيفية استقبال تردد قناة الواقع 2022-2023 على القمر الصناعي نايل سات
تتميز قناة الواقع الفضائية السعودية بتقديم مجموعة من أفضل البرامج المناسبة لجميع الأعمار، منها الثقافي والترفيهي والاجتماعي بالإضافة إلى برامج الطبخ والجلسات الحوارية، مما أدى إلى استحواذها على نسبة مشاهدات عالية بالمجتمع السعودي والعام العربي، كما استقطبت قناة AL WAQIE TV فئة الشباب بشكل كبير لما تقدمه من برامج واقعية لتك الفئة العمرية تحديدًا، والجدير بالذكر أن القناة إرسالها مجاني غير مشفر، وتعمل على مدار ال 24 ساعة يوميًا.
خطوات استقبال وضبط تردد قناة AL WAQIE TV الفضائية السعودية
في سياق متصل بإمكانك ضبط تردد قناة الواقع الفضائية الجديد 2022-2023من خلال الخطوات التالية:
- أولًا وجه الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات، باستخدام زر التركيب من جهاز الريسيفر.
- في تلك الخطوة قم بكتابة تردد 10727، استقطاب أفقي H.
- كذلك قم بكتابة معدل الرمز 27500.
- أيضًا أدخل معامل تصحيح الخطأ 7/8.
- في النهاية قم بالنقر على أيقونة بحث واضغط ok، ومن ثم قم باستقبال قناة الواقع HD، ولا تنسى النقر على أيقونة حفظ.
جنتلها مع جنتل✨
لقطة ختام #جنتل1 💜 pic.twitter.com/H3pqRmnvER
— قناة الواقع الفضائية (@waqietv) August 29, 2022
برامج مميزة على قناة الواقع السعودية
بالإضافة لما سبق ذكره فمن أشهر وأفضل البرامج المقدمة على شاشة قناة AL WAQIE TV نذكر منها:
- برنامج برنامج ديوانية البزنس مع إبراهيم الطلحة.
- أيضًا البرنامج الشهير ليالي الواقع.
- كما تقدم القناة عبر شاشتها برنامج الواقع صرنا.
- كذلك برنامج نجم الجمهور.
رفوع حزينة بسبب دخول أبوها للبرنامج🙁!#جنتل1 | جريم المصارير pic.twitter.com/dP0exj3ybW
— قناة الواقع الفضائية (@waqietv) August 28, 2022
- أيضًا برنامج face to face مع زيادة الشهري.
- كذلك تعرض القناة كشف الحساب لزيادة الشهري.
- وبرنامج هذا ربي يقدمه الشيخ خالد الخلوي.
- كما تعرض القناة برنامج مطبخ Dison مع العالم عبد الله الخميري.
- وبرنامج مجلس السوق.
- كذلك تعرض قناة الواقع برنامج فضاء الإبداع.
- وبرنامج مسابقة أبواب.
- كما تقدم برنامج أناناس.
- في النهاية برنامج المدخل.