بالخطوات.. طريقة حفظ فيديو ماسنجر على جهازك

دائما ما يستقبل مستخدمي تطبيق ماسنجر الكثير من الفيديوهات من الاصدقاء وأفراد الأسرة، ويريدون تحميلها وحفظها على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر ليتمكنوا من مشاهدتها في أي وقت على مدار اليوم دون الحاجة للاتصال بالانترنت، وعلى الرغم من أن شركة “فيس بوك” المالكة للتطبيق لم تتيح للمستخدمين امكانية حفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها على أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها اتاحت امكانية حفظ مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق ماسنجر بسهولة على جهازك من خلال اتباع خطوات بسيطة.

حفظ مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق ماسنجر

وحتى تتمكن من حفظ مقاطع الفيديو التي تم ارسالها إليك من قبل الاصدقاء وأفراد العائلة، قم باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الماسنجر من الهاتف، ثم اضغط على المحادثة التي تحتوي على الفيديو المراد تحميله.

قم بالضغط حفظ مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق ماسنجر، ستظهر لك قائمة اختر منها “المزيد”.

ستظهر لك قائمة أخرى، قم بالضغط على كلمة “حفظ”.

تحميل مقطع فيديو عبر الماسنجر على الكمبيوتر

ولتحميل مقطع الفيديو المرسل لك عبر ماسنجر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم باتباع الخطوات التالية: