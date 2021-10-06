بالخطوات.. طريقة حظر شحص على ماسنجر بدون حظره على فيس بوك

يعد تطبيق “فيس بوك” و”ماسنجر” أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم، ولعل أكبر دليل على هذا ما حدث منذ أيام، حيث تم اختراق هذان التطبيقان من قبل هاكرز صيني يبلغ من العمر 13 عام، مما أدى إلى تعطل العمل عليهم لمدة وصلت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، مما جعل المستخدمين يشعرون بالضيق والانزعاج خاصة أن منهم من يستخدم تلك التطبيقات في الدراسة أو العمل، واليوم سنوضح لكم بالخطوات طريقة حظر شخص ما على تطبيق ماسنجر دون حظره من الفيس بوك.

طريقة حظر شحص على ماسنجر بدون حظره على فيس بوك

قد يهمك: • إظهار رسائل الأشخاص من خارج قائمة الأصدقاء على ماسنجر

وقد أوضح موقع Business Insider أنه من الان يمكنك حظر أي شخص على تطبيق ماسنجر دون حظره على الفيس بوك، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات، وللعلم فأن حظر شخصا مع من على تطبيق ماسنجر لا يحظره على فيسبوك أيضًا ، حيث يتمتع كلاهما بوظائف منفصلة، فيؤدي الحظر على فيسبوك إلى إزالة الشخص كصديق لك وكذلك حظره على ماسنجر، أما في حالة حظر شخص ما على ماسنجر فأنت بذلك تمنعه من اجراء دردشات أو محادثات صوتية أو فيديو معك.

خطوات الحظر على تطبيق ماسنجر