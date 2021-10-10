بالخطوات.. طريقة تحميل مقاطع فيديو يوتيوب باستخدام تيليجرام

بواسطة أسامة فؤاد

يعد تطبيق “تليجرام” واحدا من تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي اشتهر خلال الفترة الماضية، كما أنه يعد أفضل بديل لتطبيق واتساب، وعندما تعطلت خدمات فيسبوك خلال الأسبوع الماضي، قام مستخدمي الانترنت بالتواصل مع بعضهم من خلال هذا التطبيق مما جعل قاعدة مستخدمي تطبيق التراسل يكتسب أكثر من 30 مليون مستخدم حول العالم.

بالخطوات.. طريقة تحميل مقاطع فيديو يوتيوب باستخدام تيليجرام 1 10/10/2021 - 11:15 م
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طريقة تحميل مقاطع فيديو يوتيوب باستخدام تيليجرام

وهناك الكثير من المزايا والوظائف التي يمتلكها تطبيق تيليجرام، ولعل من ابرز الوظائف التي ذكرها موقع “techgamingreport”، هي أنه يوجد به امكانية تنزيل مقاطع الفيديو من موقع يوتيوب Youtube، حيث يحتوي التطبيق على روبوت خاص يطلق عليه اسم YouTubeDL، وهي طريقة سهلة لتنزيل أي مقطع فيديو من اليوتيوب، فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

  • قم بفتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.
  • في شريط البحث الخاص بالتطبيق، قم بكتابة “[email protected]”.
  • من خلال النتائج التي ستظهر لك، قم بالضغط على إسم الحساب ولكن تأكد من أنها النتيجة الصحيحة أولا.
  • من خلال التمرير لاسفل الشاشة، قم بالضغط على خيار “Join”.
  • بعد انضمامك الى YouTubeDL، سيصبح الحساب متاحا ضمن قائمة الدردشة الخاصة بك.
  • يمكنك تحميل اي مقطع فيديوه تريده من خلال نسخ رابط الفيديو من يوتيوب ثم لصقه داخل المحادثة.
  • قم بالضغط على كلمة “Send” او إرسال، وسيظهر لك المقطع بجميع الجودات المتاحة اختر ما يناسبك منها.
  • اضغط على الكلمة ليتم تنزيل الفيديو بسهولة الى هاتفك.
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أسامة فؤاد

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.

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