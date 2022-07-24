بالخطوات التخلص من ظهور إعلانات اليوتيوب المزعجة على أجهزة الآيفون والأندرويد والكمبيوتر

بكل تأكيد إعلانات اليوتيوب التي تظهر أثناء مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيق تزعج الكثير من الأشخاص، الأمر الذي بدأوا بسبه بالبحث عن طريقة فعالة يتم من خلالها التخلص من ظهورها على أن تكون ملائمة لأجهزة تشغيل الهواتف الذكية سواء للآيفون أو الأندرويد، واليوم وفرنا لحضراتكم طريقة فعالة وسهلة لمنع ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديوهات على تطبيق يوتيوب، بالإضافة إلى إلغاء ظهورها من خلال الكمبيوتر عبر أفضل التطبيقات المتخصصة في ذلك والتي نتعرف عليه اليوم وكيفية تحميله على الأجهزة المختلفة.

طريقة إلغاء ظهور إعلانات اليوتيوب لأجهزة الأندرويد

ليتم التخلص من تلك المشكلة المزعجة قم بتنزيل تطبيق يوتيوب بلس.

عليك الآن تحديث التطبيق على الهاتف وتحميل آخر إصدار من التطبيق بشكل مجاني.

قم الآن بتنصيب التطبيق على هاتفك الأندرويد.

قم بالتوجه إلى التطبيق وأدخل إلى الصفحة الرئيسية له لتشغيل أي فيديو.

التطبيق يمنحك مشاهدة ممتعة لكافة فيديوهات تطبيق اليوتيوب دون ظهور أي إعلانات مزعجة.

كما يمكن التخلص من ظهور إعلانات اليوتيوب المزعجة من خلال التوجه إلى إعدادات جوجل، ثم تفعيل ميزة تعطيل الإعلانات دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات.

طريقة إلغاء ظهور إعلانات اليوتيوب لأجهزة الآيفون

على مستخدمي أجهزة الآيفون تطبيق ما يلي من خطوات ليتم التخلص من ظهور إعلانات اليوتيوب:

الانتقال إلى متجر التطبيقات على الهاتف وابحث عن متصفح Adblock.من خلال كتابته داخل مربع البحث.

قم بتحميل التطبيق وتثبيته على جهاز الآيفون الخاص بك.

قم بفتح متصفح Adblock وقم بتفعيل ميزة وقف الإعلانات من خلال إعدادات الضبط الخاصة بالتطبيق.

افتح تطبيق اليوتيوب من خلال Adblock وقم بمشاهدة أي فيديو لتلاحظ عدم ظهور أي إعلانات.

إزالة إعلانات اليوتيوب من خلال الكمبيوتر