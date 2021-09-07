بالتفصيل خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا من 520 إلي 6200 جوهرة في ثواني

هناك من الملايين من لاعبي فري فاير لا يعرف بالتفصيل خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا، وكذلك قنوات اليوتيوبر التي تقدم العديد من المسابقات لأجل تسليم الفائزين جوائز عبارة عن جواهر فري فاير مجانا، كما أن هناك بعض التطبيقات التي تقوم بنفس العملية ولكن بطريقة مختلفة بعض الشي، في هذا التقرير سنعلمك طريقة حصرية يجهلها الكثيرون برغم أنها أسهل طرق شحن جواهر فري فاير بدون دفع رسوم مالية، عليك أن تقرا كل فقرة ثم التي تليها كي تستطيع أن تعرف الآلية بسهولة ويسر، وفي حالة كنت تريد أن تعرف معلومة اكتبها في التعليقات.

جواهر فري فاير مجانا من 500 إلي 2000 جوهرة في ثواني

بداية العمل بهذه الطريقة تتطلب من الشخص أن يقوم بتحميل تطبيق شحن جواهر فري فاير من متجر جوجل بلاي، ثم القيام بالتسجيل في التطبيق عن طريق إضافة البيانات التالية:

تسجيل الاسم، البريد الإلكتروني.

إضافة أي رقم جوال ليس بالضرورة أن يكون الرقم خاص بك.

إضافة كود الدعوة وهو عبارة عن أي 5 أرقام.

ثم الضغط على إنشاء حساب في التطبيق المخصص لشحن جواهر فري فاير مجانا.

بعد أن تمكنت من تسجيل حساب في تطبيق (CashClip)، ينبغي عليك أن تتبع مجموعة غاية في البساطة لحصد جواهر FREE FIRE بصورة مجانية، حيث تتميز هذه الطريقة عن غيرها أنها لا تحتاج منك أن تقوم بتنزيل تطبيقات أو برامج أو مشاهدة فيديوهات أو غيرها من الطرق المعروفة.

خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا من التطبيق

تتم نظرية شحن جواهر فري فاير من خلال جمع النقاط من 4 ألعاب موجودة في القائمة الرئيسية للتطبيق المعروف ( cash clip)، لذا عند بدء أول الألعاب في التطبيق ستجد أن أعلي اللعبة ساعة توقيت تحسب الوقت الذي تلعب فيه اللعبة، فكلما زاد هذا الوقت كلما حصلت على عدد من النقاط كبير، لذا تجد أن البعض يترك الهاتف المحمول على اللعبة بدون لعب لمدة زمنية طويلة ليضمن أن يتحصل على عدد كبير من النقاط، ولكن تتم نقل النقاط إلى حسابك كل اربع دقائق، وللتذكير يمكنكم الدخول أيضا علي رابط موقع فري فاير للاستفادة من الجواهر المجانية.

النظرية الثانية في عملية الشحن من التطبيق تتضمن المسابقة التي يقدمها التطبيق، وهي موجودة في الخانة الثانية من التطبيق، تحتاج منك أن تقوم بتسجيل الأيدي الخاص بك ثم الضغط على المشاركة للتعرف على قيمة جائزتك اليومية.

النظرية الثالثة من الشحن في التطبيق عبارة عن لعبة الدوران spin Win، عند الضغط عليها تدور عجلة الحظ، مع كل عملية دوران تتمكن من الحصول على عدد من النقاط، عليك بتكرار الأمر أكثر من مرة لكي تستطيع جمع حزمة كبيرة من النقاط.

النظرية الرابعة في شحن الجواهر المجانية من التطبيق جاءت عن طريق عملية مسح الشاشة الكاملة في التطبيق وهي تعد من عمليات الحظ التي يقوم بها اللاعب، فعندما تقوم بمسح الشاشة الكبيرة تجد أسفل العدد الذي كسبته، كما هناك عدة طرق أخري بالتطبيق يمكنكم منها حصد النقاط.

إلى هنا وصلنا لختام مقالنا هذا بعنوان بالتفصيل خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا من 520 إلي 6200 جوهرة في ثواني.