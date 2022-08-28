بالتفصيل.. خطوات تحميل تحديث بيس 2022 اللغة العربية للآيفون والأندروايد

أعلنت شركة كونامي اليابانية عن إطلاق تحديث لعبة بيس 2022 “eFootball pes 2022 Mobile” الجديد، والمميز في هذا الأمر أن اللعبة تضم تعليق العربي على بعض المباريات بالإضافة إلى إتاحة فرقا عربية جديدة داخل اللعبة، ومنذ أن انطلقت لعبة ييس عام 1998 لاقت شعبية كبيرة وقبول لدى هواة ومحبي العاب البلايستيشن، وبحلول عام 2014 أصدرت الشركة قرار بطرح لعبة بيس للهواتف المحمولة، ولا تتوقف شركة كونامي عن إطلاق تحديثات جديدة للعبة كل عام انتهى بتحديث بيس 2022 باللغة العربية.

تحديث جديد للعبة بيس 2022 من أي فوتبول

يضم التحديث الجديد للعبة بيس 2022 العديد من المميزات التي نالت إعجاب الكثير من محبي لعبة بيس ومن أهم تلك المميزات مايلي:

يحتوي التحديث الجديد للعبة على مجموعة مميزة من أشهر الفرق العربية الجديدة مثل فريقي الاهلي، الزمالك في مصر، الهلال السعودي والعديد من الفرق العربية الأخرى.

داخل اللعبة يمكنك أن تجد تعليق على المباراة باللغة العربية ويمكنك زيادة طاقة اللاعبين ومستوياتهم.

يمكن تحقيق روح التجانس بين الفرق عن طريق تبديل المدرب بمدرب من ليفربول أو مانشستر سيتي.

تم تحديث اللعبة برسومات وجرافيك عالي الجودة وإضافة حركات وملابس جديدة للاعبين.

يمكن منافسة لاعبين آخرين من خلال الإنترنت، كما تستطيع زيادة أعداد الفريق بإضافة أفراد آخرين.

هناك العديد من الدوريات الجديدة على سبيل المثال الدوري الإيطالي.

بإمكانك تشغيل لعبة بيس الجديدة على الهواتف العادية و الهواتف متوسطة الإمكانيات.

يحتاج تحديث لعبة بيس 2022 مساحة بين 200 إلى 300 ميجابت فقط

خطوات تحميل تحديث بيس 2022 اللغة العربية

يمكن تحميل تحديث لعبة بيس 2022 الجديدة من خلال الروابط التالية :