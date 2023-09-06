بالتزامن مع تغيير شعار أندرويد.. جوجل تتطلق 4 مزايا تقلب موازين الهواتف الذكية

أعلنت شركة جوجل الثلاثاء، تغيير العلامة التجارية لنظام التشغيل أندرويد، وبجانب ذلك كشفت عن عدد من الميزات الجديدة لتطبيقاتها، بهدف تسهيل إنجاز المهام والبقاء على اتصال أثناء التنقل، أبرزها ميزة تخص المكفوفين، وميزات لنسخة السيارات Android Auto.

العلامة التجارية الجديدة لنظام أندرويد المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية.

ميزة “Assistant At a Glance

وأضافت جوجل عبر منشور على مدونتها، أن أولى الميزات المقرر إطلاقها تزامنا مع تغيير شعار نظام التشغيل أندرويد التابع لها، هي ميزة “Assistant At a Glance”، وهي عبارة عن أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتزويدك بمعلومات مفيدة، مثل: تنبيهات الطقس العالية الدقة، وتحديثات السفر، وإعطاء تذكيرات للأحداث القادمة على الشاشة الرئيسية، كل ذلك بشكل مباشر عندما تحتاج إليه.

ميزة الأسئلة والأجوبة للمكفوفين

وبالإضافة إلى الميزة السابقة من المقرر أن تطلق جوجل، ميزة أخرى تفيد المكفوفين وضعاف البصر بشكل خاص، إذ غالبًا ما يتعذر عليهم التمرير عبر الصور في محادثة جماعية أو الصور الموجودة في تطبيق الكاميرا، أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تعمل ميزة الأسئلة والأجوبة على الصور ضمن تطبيق (لوك آوت) على تسهيل الوصول إلى المحتوى المرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف مفصلة له، فبمجرد فتح صورة ما يمكنك طرح الأسئةل كتابة أو صوتيا؛ لمعرفة التفاصيل الموجودة فيها.

الوصول إلى التذاكر والتصاريح اليومية بسهولة

وأضافت جوجل أيضا ميزة تمكنك من الوصول بسهولة إلى التذاكر والتصاريح اليومية في اللحظة التي تحتاجها فيها، فمن خلال استيراد صور المحفظة Google Wallet Pass، يمكنك رقمنة البطاقات التي تحتوي على رمز شريطي أو رمز الاستجابة السريعة QR، مثل: بطاقات الصالات الرياضية، أو المكتبة.

فما عليك سوى تحميل صورة البطاقة لتخزين نسخة رقمية آمنة منها في محفظة جوجل الخاصة بك.

ميزات لنسخة السيارات

وبالإضافة إلى كل ذلك قالت عملاق التقنية الأمريكية، إن هناك العديد من التطبيقات الجديدة للاتصالات سوف تُطرح قريبًا للنسخة الخاصة بالسيارات من نظام التشغيل أندرويد Android Auto، فمع إضافة خدمة Webex من سيسكو، وزوم، سوف تتمكن من بدء المكالمات الجماعية والانضمام إليها عن طريق الصوت وتصفح جداول الاجتماعات من شاشة سيارتك.