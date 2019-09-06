





نقدم لكم متابعينا تفاصيل الاشتراك في باقات الانترنت من فودافون 2109 وجميع الأكواد المستخدمة والمتاحة، بلغ عدد العملاء في شركة فودافون بالملايين مما جعل البحث عن كود الاشتراك في باقات نت فودافون وكيفية الاستعلام عن ما تبقى من ميجات، الأمر الذي جعلنا نتناول معكم اليوم أكواد باقات فودافون انترنت.







باقات نت فودافون

مع زيادة عدد عملاء شركة فودافون واصبحنا في وقت كلنا في حاجة إلى الاشتراك في باقات نت فودافون 2019، كما أن شركة فودافون الكبيرة تسعى الى تقديم خدمة متميزة لإرضاء جميع عملائها، مع تقديم مجموعة عروض يستطيع العميل الاستفادة منها من خلال الاشتراك الشهري فيها عن طريق أكواد باقات فودافون انترنت الشهرية وجميع أكواد فودافون.







الباقات الشهرية من فودافون

تقدم فودافون مجموعة من باقات النت المتاحة وعلى العميل اختيار ما يرغب بالاستفادة من العرض أو الاشتراك في أكواد باقات نت فودافون، وإليكم طرق الاشتراك في باقات النت المختلفة عن طريق كود *2000# واختيار الباقة المناسبة، أو عن طريق أكواد باقات فودافون انترنت المختصرة.







باقات اكستريم فودافون

باقة 5 جنية، حجم الباقة 200 ميجا، كود الاشتراك *2007#.

باقة 10 جنية، حجم الباقة 500 ميجا، كود الاشتراك *2010#.

باقة 20 جنية حجم الباقة 1100 ميجا، كود الاشتراك *2020#.

باقة 30 جنية، حجم الباقة 1800 ميجا، كود الاشتراك *2030#.

باقة 40 جنية، حجم الباقة 2500 ميجا، كود الاشتراك *2040#.

باقة 60 جنية، حجم الباقة 4000 ميجا، كود الاشتراك *2060#.

باقة 80 جنية، حجم الباقة 6000 ميجا، كود الاشتراك *2080#.

باقة 100 جنية، حجم الباقة 8000 ميجا، كود الاشتراك *2100#.

باقة 150 جنية، حجم الباقة 12000 ميجا، كود الاشتراك *2150#.

باقة 250 جنية، حجم الباقة 20000 ميجا، كود الاشتراك *2250#.

باقة 400 جنية، حجم الباقة 40000 ميجا، كود الاشتراك *2400#.





