باقات سوا مسبقة الدفع انترنت لا محدود وأسعار مغرية

من أشهر الأنظمة التي تقدمها شركة stc أو ما تعرف باسم شركة الاتصالات السعودية باقات سوا مسبقة الدفع، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قد تأسست بأمر من مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وكان هذا في تاريخ 20 أبريل 1998. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركة الضخمة قد وضعت نسبة ثلاثين بالمئة من أسهمها في بورصة المملكة، وهذا من أجل إفادة مواطني السعودية.

باقات سوا مسبقة الدفع

إن شركة stc السعودية من أكبر وأهم شركات الاتصالات في المملكة، ويستخدم خدماتها الكثير من العملاء السعوديين. وهذا نظرا لجودة خدماتها وأسعارها المميزة التي تكون عادة في متناول الجميع. وتعتبر باقات سوا مسبقة الدفع من أبرز الباقات التي تقدمها الشركة، وهي متعددة ومتنوعة، فهناك باقات سوا شهرية وسنوية، وتتضمن مكالمات وانترنت بأسعار تناسب مختلف الفئات بأحسن الخدمات.

خدمة سوا للجوال مسبقة الدفع

تبلغ كلفة مكالمات سوا لكل الشبكات بعد انتهاء الدقائق المجانية 55 هلله للدقيقة الواحدة.

أما سعر تكلفة الإنترنت بعد استكمال الباقة هو 2 ريال سعودي لكل واحد ميجا بايت.

تكلفة مئة دقيقة في خدمات باقة سوا تبلغ عشرين ريال سعودي تصلح لأربع أسابيع، ومن أجل اشتراك العميل يجب أن يرسل 8112 إلى الرقم التالي 900.

يبلغ سعر تكلفة مائتي دقيقة في خدمات سوا 35 ريال سعودي تدوم لأربع أسابيع، ولكي يشترك الشخص يجب أن يرسل 8113 إلى رقم 900.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للعميل أن يقوم للاشتراك في خدمات سوا مِن خلال بطاقات زين أو موبايلي من داخل السعودية.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا بشكل موجز عن باقات سوا مسبقة الدفع بالسعودية، والتي تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الاتصالات السعودية.